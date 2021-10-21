Reuters: НАТО согласовывает генеральный план защиты от нападения России на нескольких фронтах 6 21.10.2021, 12:32

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Дипломаты рассказали о секретной стратегии по сдерживанию РФ.

НАТО согласовывает генеральный план по сдерживанию растущей агрессии России, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов и источники, знакомые с ситуацией.

В четверг, 21 октября, министры обороны стран НАТО должны согласовать новый генеральный план по защите от любого потенциального нападения России на нескольких фронтах.

Стратегия является конфиденциальной и выходит за рамки существующих региональных планов обороны. Она направлена на подготовку к любой одновременной атаке в Балтийском и Черноморском регионах, возможно, включая ядерное оружие, взлом компьютерных сетей или из космоса.

«Официальные лица и дипломаты утверждают, что такое нападение не является неизбежным», — говорится в сообщении.

Чиновник и дипломаты говорят, что такой план является необходимым, так как Россия разрабатывает современные системы оружия и размещает войска и оборудование ближе к границам союзников.

«Если у вас будет такой крупный конфликт, он потребует активности во всей зоне операций. Одновременно могут произойти различные события, и это действительно требует целостного планирования», — заявил высокопоставленный представитель правительства США.

По словам американского генерала в отставке Бена Ходжеса, стратегический план может привести к большей согласованности в коллективной обороне НАТО, что означает больше ресурсов для Черноморского региона.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Джейми Ши отметил, что Россия — это непосредственная угроза стабильности в мире.

«До сих пор считалось, что Россия — это неприятность, но не непосредственная угроза. Но русские делают некоторые тревожные вещи, они практикуются в робототехнике, а гиперзвуковые крылатые ракеты могут быть действительно очень разрушительными», — добавил он.

Несколько дней назад стало известно, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.

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