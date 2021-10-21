Юрий Бутусов: Украинское общество сформировало запрос на нового политика 9 21.10.2021, 12:46

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ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

Он должен олицетворять собой все то, чего нет у действующего президента.

Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов в «Фейсбуке» высказал мнение, что украинское общество сформировало запрос на нового политика:

— Избиратели всегда голосуют за будущее. И спустя ровно половину своего срока президент Зеленский перестал быть этим будущим – в голосовании за будущее он набирает по опросу КМИС всего 22,7%. А неизвестный покамест, но оппозиционный Зеленскому кандидат будущего имеет рейтинг 61,7%. То есть общество сформировало запрос на нового политика, который должен олицетворять собой все то, чего нет у действующего президента.

61,7% – это то, что в случае выхода с Зеленским во второй тур президентских выборов получит его оппонент, который предложит обществу убедительную программу реформ, команду, способную коммуницировать и производить изменения, который хочет мыслить стратегиями и действовать системно. А самое главное, это должен быть человек, который вместо попыток "заглянуть в глаза Путину", "просто прекратить стрелять" и "я вам ничего не должен" будет брать на себя ответственность за реальные проблемы и вызовы, за войну с Россией, за реформы в силовых структурах и в судах, за сокращение госаппарата и оптимизацию его работы, за конкурентоспособность экономики.

Для всех политиков урок – начинайте говорить о будущем, не играйте в мессию, которому власть упадет на голову, на этих выборах будет другой расклад.

Надо проявлять свои ценности и свои принципы, а не прятать. Надо совершать поступки, а не опускать голову и уклоняться от решений. Стране не нужен анти-Зеленский, стране необходимо лидерство, мобилизационные проекты и ответственность за слова и поступки.

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