Белорусский врач: Система выведена из равновесия 6 21.10.2021, 13:03

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Медикам невероятно стыдно за чиновников от Минздрава.

Telegram-канал «Белые халаты» опубликовал крик души белорусского медика. Она эмоционально высказала свое мнение о ситуации с COVID-19 в Беларуси:

— Когнитивный диссонанс.

Именно так можно назвать то, что сейчас испытывают белорусы после 2-х дней «решения вопроса по COVID-19» на высшем уровне.

Невероятно стыдно за чиновников от Минздрава.

Еще 4-5 дней назад были предприняты хоть какие-то попытки вырулить ситуацию по борьбе с вирусом в конструктивное русло (убеждение в необходимости вакцинации, обязательный масочный режим). Но позавчера и вчера все пролетело в тар-тарары.

Министр ЗО не может отстоять свою точку зрения.

Он даже не может определиться, надевать ему самому маску или нет.

Отсутствует четкая концепция по мотивации к вакцинации и масочному режиму.

Остается открытым вопрос об оказании плановой медицинской помощи в то время, когда все ресурсы (человеческие и коечный фонд) брошены на борьбу COVID.

Система не имеет возможности принимать правильные решения. Она выведена из равновесия. А цена этого дисбаланса - тысячи жизней.

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