«Врачи и медперсонал не бесконечны»: штамм «Дельта» увеличил нагрузку в сотни раз 1 21.10.2021, 13:17

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фото: DPA

Мнение o ведущего инфекциониста Украины, актуальное и для Беларуси.

COVID-19, вызванный вариантом "Дельта", надо расценивать как уже несколько другое заболевание. Об этом написала в Facebook ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская, сообщает telegraf.by.

При этом она выделила три основные особенности течения болезни, связанные с этим вариантом.

Во-первых, это высокая вирусная нагрузка, в сотни раз превышающая таковую у предыдущих вариантов;

Во-вторых, более высокая частота тромбозов;

В-третьих, быстро прогрессирующая и/или «обвальная» динамика клинических симптомов.

Также, по мнению специалиста, высока вероятность удлинения периода заразности больного.

В связи с этим Ольга Голубовская призывает оптимизировать тактику ведения больных:

Во-первых, применение противовирусных препаратов в начальном периоде болезни.

«Именно группы риска создают напряжение систем здравоохранения, и только одно выполнение этой рекомендации может снизить на них нагрузку. К сожалению, ранней терапии мало у нас уделяется внимания, а это самое действенное в лечении любой инфекционной патологии. И лечить наших больных надо начинать до реанимации и до развития осложнений. Конечно, это тоже не панацея, но ее нет при этом заболевании, как и при многих других. Но то, что этот подход сохранит жизни многих людей, безусловно, и тому есть многочисленные подтверждения», — заявила инфекционист.

Во-вторых, профилактика тромбообразования и своевременная диагностика тромбозов также должны быть внимательно оценены у каждого конкретного больного.

В-третьих, маски не защищают от заражения, но увеличивают шансы получить меньшую дозу возбудителя.

«Наконец, группы риска должны быть вакцинированы. Это самый серьезный провал нашей кампании вакцинации, потому что тяжело болеют именно они. Поэтому защитите себя сами, так как больше некому, а врачи и медперсонал не бесконечны», — заявила Ольга Голубовская.

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