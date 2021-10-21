Мнение: Россиян готовят к тому, что Лукашенко скоро уберут 4 21.10.2021, 13:26

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фото: ТАСС

Российская пропаганда уже продвигает тезис, что белорусский диктатор слетел с катушек.

В руководстве ГРУ грядут большие чистки из-за серии крупномасштабных провалов на европейском направлении, пишет российский Telegram-канал «Сито Сократа».

Одно дело проводить гибридные подрывные операции в мусульманских странах или в Тропической Африке, а совсем другая история – организация проблем для государств Европы. Серьезнейшей головной болью для команды Шойгу, которая уже рапортовала наверх и о поглощении Беларуси, и о «новой Сирии» на восточных границах ЕС, стали расследования европейских спецслужб по части истинных организаторов миграционного кризиса. Наконец-то в немецком правительстве набрались смелости назвать вещи своими именам: министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер четко указал, что ключ к решению проблемы нелегальной миграции с территории Беларуси лежит в Москве.

Зеехофер подчеркнул важную проблему: дублинская процедура, согласно которой мигрант, попадающий в страны ЕС должен просить убежища в первой стране регистрации, не работает и нарастает проблема вторичной миграции, от которой особенно сильно страдает Германия. На немецко-польской границе все больше и больше нелегалов, которые преднамеренно ввозятся в регион с подачи белорусского руководства во главе с Лукашенко. Складывается впечатление о мести лукашенковского режима за санкции, однако это только вершина айсберга, и модератором процесса выступает Россия, от которой в экономическом плане критически зависит Беларусь.

Без координационной поддержки российских спецслужб Минск просто физически не смог бы наладить каналы инфильтрации азиатских и африканских мигрантов. Ведь стоило Брюсселю перекрыть потоки из Ирака, как белорусы налаживают приезд нелегалов из Ирана, Пакистана, ЮАР, Иордании, Египта. Лукашенко не только делает все это по указке Путина, но получает от него политическую и логистическую поддержку для усиления пакостей в европейском пограничье. Зеехофер назвал мигрантов «политическим инструментом» и проявлением гибридной угрозы.

С помощью контрабанды живого товара РФ через Беларусь удалось инфильтровать в ФРГ более 5700 нелегалов. У них в документах стоят белорусские въездные визы. Как минимум 15000 нелегалов еще на подходе, но пока не перешли границу с Польшей.

Путин очень надеялся, что с помощью очередной серии миграционного кризиса под чужим флагом подорвет политическую стабильность Германии, и сможет не только отомстить за санкции, но и продавит «Северный поток-2».

Однако после прямых антироссийских заявлений Зеехофера Кремль поставлен в крайне сложное положение. По задумке ГРУ, если Лукашенко в Москве рассматривается как отработанный материал и абсолютный маргинал, а значит, на Беларусь можно повесить всех собак и прикрыть ею гибридную агрессию России. Тем не менее, эпизод с разгоном осиного гнезда грушников в РБ, именуемого «КП в Беларуси» и арест КГБ РБ журналиста в погонах Можейко, показал осечку и самонадеянность шойгистов. Лукашенко, падая, хочет утащить с собой и путинскую группировку, как-никак – «Союзное государство» ведь.

Раскрытие подноготной миграционного кризиса рушит остатки ветхих мостков, соединяющих россиян и европейское руководство. После этого даже в Берлине совсем иначе смотрят на любые зависимости от России. Если россияне намеренно подрывают национальную безопасность ФРГ с помощью нелегальных мигрантов, то, как можно верить в их увещевания о том, что «газовое оружие» «Газпрома» в случае необходимости не обрушит немецкую экономику. Из этого следует вывод: Кремлю срочно нужно показательно наказать Лукашенко, который после раскрытия российской роли в миграционном кризисе создает сложные проблемы в отношениях ЕС. Российская пропаганда уже продвигает тезис: «Лука слетел с катушек и его пора менять». Не иначе как ГРУ готовит общественное мнение к свержению «белорусского деспота».

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