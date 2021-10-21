Предупреждение «кошелькам» Путина 21.10.2021, 13:43

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Что означают обыски в домах семьи Дерипаски.

В Нью-Йорке и Вашингтоне сотрудники ФБР провели обыски в домах, связанных с семьей Олега Дерипаски. Этот российский миллиардер находится в поле зрения американских властей уже давно. Его финансовое состояние по версии Forbes оценивается в $16,8 млрд, пишет Newssky.

Согласно официальным сообщениям, нашумевшие обыски были связаны с введением санкций Запада против 24 российских физических и 14 юридических лиц из-за ситуации в Украине и вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. В этот список попал и Олег Дерипаска, который раньше был главой «Русала» — крупнейшей компании в мире по производству первичного алюминия и глинозема.

Сам Дерипаска «светится» в СМИ уже более 15 лет. Впервые он оказался в эпицентре скандала еще летом 2006 года: по сообщению «The Wall Street Journal» власти США заблокировали его визу из-за подозрений в связях с организованной преступностью. В октябре-2009 в газете «El Mundo» появилась статья о том, что правоохранительные органы Испании заподозрили одиозного миллиардера в причастности к отмыванию около 4 млн евро через счета российской мафии. А спустя два года испанский судья Фернандо Андреу передал в Генпрокуратуру РФ материалы нашумевшего дела (которое впоследствии «похоронил» следственный департамент МВД РФ).

В дальнейшем имя Дерипаски, как «человека Путина», фигурировало в расследовании о влиянии РФ на электоральное поле американцев во время предвыборных баталий за главное кресло в Белом Доме. Тогда СМИ сообщали о его деловых контактах с политтехнологом Полом Манафортом, который был вынужден покинуть избирательный штаб Дональда Трампа (когда стало известно о его сотрудничестве с украинской Партией регионов). Позже представители американского Минфина ввели санкции против Дерипаски в связи с враждебными действиями России по всему миру. Речь шла о восьми связанных с ним компаниях (в том числе En+Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал»).

Вначале февраля 2018 года миллиардер вляпался в новый скандал, связанный с его «дамским» отдыхом на яхте Elden в Норвегии: туда Олег Дерипаска пригласил вице-премьера РФ Сергея Приходько, белорусскую модель Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и прочих «жриц любви». Про этот «норвежский роман» стало известно благодаря фильму-расследованию, выпущенному российским оппозиционером Алексеем Навальным при поддержке Фонда борьбы с коррупцией. В ответ Роскомнадзор внёс в Единый реестр запрещённых сайтов интернет-адреса расследования на сайте Навального и его видеоверсии на YouTube. Более того, Следственный комитет РФ проигнорировал заявление о привлечении Дерипаски к уголовной ответственности за организацию проституции, которая была использована в качестве сладострастной взятки для господина Приходько.

Все эти «грешки» сходили с рук до тех пор, пока миллиардера не заподозрили в отмывании денег для его патрона Путина. В феврале 2020 года против него были введены санкции со стороны Минфина США. Об этом говорится письме, направленном из Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) к адвокатам Дерипаски. Речь идет о том, что еще в 2016 году Дерипаска, «был определен как один из людей, владеющих активами и отмывающих средства от лица президента России». Как выяснилось, он использовал свою компанию «ГАЗ» для перевода средств в личных интересах Путина, а также по просьбе хозяина Кремля вложил $800 млн в олимпийские проекты в Сочи.

Произошло это сразу после того, как Кремль фактически обнулил отношения с НАТО и отказал просьбе Нуланд в размещении американских баз в Центральной Азии. В связи с этим становится понятно, почему российский миллиардер оказался под прицелом американских спецслужб и зачем агенты ФБР его «порадовали». Ведь обыски в домах семьи Дерипаски являются предупреждением всей элите РФ, что власти США могут ее достать в любом месте, причем в любое время дня и ночи.

Интересно еще и то, что обыски у Дерипаски прошли сразу после того, как Кремль фактически обнулил отношения с НАТО и отказал просьбе Нуланд в размещении американских баз в Центральной Азии. По всей видимости союзнические отношения с Китаем дорого обойдутся не только РФ, но и ближайшему олигархическому окружению Путина.

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