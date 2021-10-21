Медики рассказали о пользе фисташек
- 21.10.2021, 14:05
Однако они должны быть несолеными и нежареными.
Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина 20 октября рассказала, чем полезны фисташки, пишут «Известия».
«Фисташки положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, потому что содержат магний. Кроме того, они насыщены белком, антиоксидантами, аминокислотами, кальцием и железом», — отметила эксперт в беседе с «Народными новостями».
Уточняется, что полезнее всего несоленые и нежареные фисташки. Этот продукт также рекомендуется употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и анемии.