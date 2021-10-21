Медики рассказали о пользе фисташек 21.10.2021, 14:05

Однако они должны быть несолеными и нежареными.

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина 20 октября рассказала, чем полезны фисташки, пишут «Известия».

«Фисташки положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, потому что содержат магний. Кроме того, они насыщены белком, антиоксидантами, аминокислотами, кальцием и железом», — отметила эксперт в беседе с «Народными новостями».

Уточняется, что полезнее всего несоленые и нежареные фисташки. Этот продукт также рекомендуется употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и анемии.

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