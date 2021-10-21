Макей под санкциями: что будет означать такой ход ЕС для режима? 20 21.10.2021, 14:12

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Владимир Макей

Белорусский МИД сам перевел себя в когорту нерукопожатных.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей может, как сообщают информагентства, оказаться в обновленном санкционном списке, который готовит ЕС, пишет dw.com.

Что означает такой шаг, если он действительно будет сделан Брюсселем?

Анатолий Котов, ответственный за внешнюю политику в Народном антикризисном управлении (НАУ), указывает на беспрецедентный характер включения главы МИД Беларуси в санкционный список, если таковое случится. И объяснение тому у него следующее: "О чем это говорит? Скорее всего, все убедились, что белорусский МИД абсолютно недоговороспособен. Если министр иностранных дел опускается до того, что напрямую угрожает уничтожить гражданское общество, если он представляет генсеку ООН материалы о том, что эта организация якобы спонсировала протесты в Беларуси, то уже этих двух вещей вполне достаточно, чтобы признать - с этим человеком просто больше не о чем разговаривать".

Белорусский МИД не занимается внешней политикой, а является рупором пропаганды. При этом представитель НАУ отдает должное белорусской дипломатии - на протяжении 20 лет она определяла "красные линии" и во внутренней политике: "Нельзя быть совсем людоедом внутри страны, чтобы с тобой кто-то разговаривал снаружи. Были определенные рамки, которые диктовались извне. К 2020 году эта модель сломалась, поэтому не осталось места для либерализма даже во внешней политике". Особенно наглядно, по его мнению, это проявилось после принудительной посадки в Минске самолета Ryan Air и кризиса с беженцами на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Владимир Макей - обычный исполнитель воли Лукашенко, уверен Анатолий Котов. Сейчас этим занимается, по его словам, вся так называемая вертикаль власти: "Есть один коллективный Лукашенко, любая попытка в любой сфере сказать что-то лично от себя быстро пересекается".

Макей, которого считали одним из серых кардиналов режима, продолжает представитель НАУ, сам перевел себя в когорту нерукопожатных: "Его воспринимали как человека достаточно либеральных взглядов - из-за любви к белорусскому языку и культуре. И до некоторого момента он действительно мог через внешнюю политику влиять на внутреннюю. Для него и для МИДа это закончилось в 2020 году. Сейчас это такое, не знаю, министерство иностранных дел Северной Кореи - с учетом того, что у Беларуси в Европе даже хуже статус".

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