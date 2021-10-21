Пять стран инициировали создание сил быстрого реагирования ЕС 7 21.10.2021, 14:25

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Евросоюз должен иметь возможность действовать решительно и быстро.

Германия, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Словения выступили с инициативой создания сил быстрого реагирования Евросоюза. "Последние события в Афганистане еще раз показали, что ЕС должен иметь возможность действовать решительно и быстро", - указывается в подготовленном партнерами документе, на который ссылается агентство dpa в четверг, 21 октября (перевод — dw.com).

Концепция предполагает развитие уже существующих боевых соединений ЕС для создания ударной группы, ориентированное на быстрое развертывание в целях кризисного реагирования. С этой целью ему также должны быть предоставлены возможности космических сил, кибервойск, подразделения специального назначения и военно-транспортной авиации.

Предлагается использовать возможности Договора ЕС

Для создания подразделения быстрого реагирования, указывается в документе, необходимо повысить доступность, готовность, боеспособность и компетентность вооруженных сил и лучше использовать форматы военного сотрудничества между государствами-членами ЕС. В частности, в документе предлагается использовать "коалиции" в соответствии со статьей 44 Договора ЕС, которая до сих пор не применялась.

Общая численность сил быстрого реагирования в концептуальном документе пяти стран не указывается. Лишь в части, касающейся сухопутных подразделений, говорится, что их численность может достигать размеров армейской бригады, то есть насчитывать около 5000 военнослужащих.

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