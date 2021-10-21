Грюнвальд: как Витовт провел маневр, завершившийся победой союзников 21.10.2021, 14:31

Великий князь почувствовал критический момент в сражении.

В 1409 году Жемойтия подняла восстание против Тевтонского ордена, а великий князь литовский Витовт, поддержавший восставших, отправил им в помощь своих солдат. Это восстание и желание Витовта, вернуть Жемойтию в состав ВКЛ, послужило поводом к началу войны Тевтонского ордена против Великого княжества Литовского и польского королевства во главе с королем Ягайло, который поддержал своего двоюродного брата Витовта, пишет vklby.com.

После непродолжительных боевых действий великий магистр Тевтонского ордена Ульрик фон Юнгинген, понимая, что военной мощи воевать сразу с Польшей и Литвой у него не достаточно, попросил перемирия, которое было заключено с 8 сентября 1409 года до 12 июня 1410 года. Стороны подписав перемирие, начали основательно готовиться к новой войне. Несмотря на все усилия Тевтонского ордена разорвать союз Польши и ВКЛ, Витовт и Ягайло смогли договориться и согласовать план совместных действий в войне с крестоносцами.

Обе стороны собрали почти все свои войска. Существует много версий об их численности. По приблизительным подсчётам, в войско ВКЛ входило около 12000 воинов, Польша выставила приблизительно столько же. Армия Литвы была поделена на 40 хоругвей, большинство из которых принадлежали городам, находящимся ныне на территории современной Белоруссии.

Тевтонский орден под свои знамёна собрал приблизительно 18000 солдат, на помощь к крестоносцам приехали рыцари из многих европейских стран, Англии, Франции, Венгрии, Швейцарии, Голландии. В итоге, в войско тевтонов вошло 22 нации.

15 июля 1410 года армия Тевтонского ордена встретилась с объединенной армией Польши и ВКЛ на поле возле деревень Грюнвальд, Людвигсдорф и Таненберг. Прибывшие первыми, крестоносцы заняли позицию на холме между деревнями Людвигсдорф и Таненберг, а их обоз расположился возле Грюнвальда. Подошедшие войска ВКЛ и Польши расположились южнее деревни Таненберг. Польские войска заняли левую часть поля, а армия ВКЛ - правую.

Грюнвальдская битва началась во второй половине дня. Великий князь литовский Витовт первым отправил в атаку лёгкую татарскую конницу, которая без существенных потерь преодолела выкопанные крестоносцами, заранние рвы и уничтожила тевтонские пушки и арбалетчиков. В ответ великий магистр послал тяжёлую конницу Валленрода на литовские хоругви, из стана которых навстречу выступили тяжеловооруженные всадники, и начался тяжёлый бой.

В это время польские войска стояли на месте и наблюдали за сражением, а польский король Ягайло слушал обедню и бездействовал. Крестоносцы не преминули воспользоваться подходящим моментом и нанесли удар в центр, с целью взять в два отдельных кольца войска ВКЛ и Польши. В это время войска Витовта на правом фланге начали отступать, и сражавшиеся с ними тевтонцы, решив, что литвины бегут, ринулись за ними к обозам, но там, встретили упорное сопротивление. Тогда они изменили тактику и, развернувшись, ударили по правому флангу польских войск.

В битве настал критический момент. Польские войска были частично окружены, им пришлось сдерживать крестоносцев с переднего и правого фланга до тех пор, пока Витовт, перестроив свои войска, вновь отправил их в атаку. Под натиском войск ВКЛ и Польши тевтонцы начали медленно отступать, и вскоре были окружены в двух кольцах, в которых их начали громить.

После того как в бою погибли великий магистр Ульрик фон Юнгинген и великий маршал Воленрод, тем, кто уцелел, пришлось выбираться из окружения и отступать к своему обозу. Там, спрятавшись за телегами, несколько тысяч кнехтов и рыцарей пытались оказать сопротивление, но отсутствие командующих и начавшаяся паника, вскоре, заставила их побежать и началось истребление бегущих, которое длилось до глубокой ночи на протяжении 15-20 верст.

На следующее утро стало ясно, что тевтонская армия полностью разгромлена и больше не существует. На поле боя погибло всё тевтонское руководство во главе с Юнгигеном, Валленродом и Лихтенштейном, а также более 600 знатных и именитых рыцарей с огромным числом простых кнехтов солдат и наёмников.

Витовт после боя потерял половину своего войска, но это не помешало отправиться ему дальше с Ягайло к столице тевтонского ордена Мариенбургу. Однако взять город они не смогли, и вскоре, был заключен мир, по которому в состав ВКЛ возвращалась Жемойтия.

Грюнвальдская битва стала решающей в борьбе крестоносцев с ВКЛ и Польшой, после разгрома ордену был переломан хребет и спустя 56 лет, самый грозный и опасный противник Великого княжества Литовского перестал существовать. Победа над крестоносцами вывела ВКЛ в самые сильные державы той эпохи, а Витовт стал самым могущественным правителем в Восточной Европе. Сама же Грюнвальдская битва стала одной из великих в Европейской истории, и, кроме этого, явилась причиной передела военных сил и политических карт.

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