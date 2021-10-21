Лукашенко ходит по тонкому льду 4 21.10.2021, 14:33

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Диктатор серьезно рискует из-за отношения к COVID-19.

На совещании в понедельник 19 октября Лукашенко дал указания насчет «профилактики» коронавируса. Из его слов следует, что нужно отказаться от контроля за соблюдением масочного режима (тем более от штрафов), а также не допускать принудительной вакцинации.

Сайт udf поинтересовался у экспертов: как заявления Лукашенко будут восприняты в обществе и как повлияют на его популярность?

«Новый месседж Лукашенко будет играть против него»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич отметил, что новый месседж Лукашенко будет играть против него.

«Во-первых, вопрос о коронавирусе – не основа политики Лукашенко. Во-вторых, среди его сторонников много тех, кого можно назвать «ковид-диссидентами», тех, кто подозрительно относится к прививкам и т.д. Но новый месседж Лукашенко будет играть против него в нейтральной среде и среде противников, где более распространено мнение, что масочный режим и вакцинация важны для сохранения жизни и здоровья», – сказал Казакевич.

СМИ, изучившие данные, полученные от хакеров, взломавших систему «Паспорт», пишут, что с марта 2020 года (с момента прихода пандемии) по март 2021 года избыточная смертность в Беларуси составила 32 тысячи человек. То есть в 14 раз больше, чем сообщали власти.

Почему Лукашенко не признает эти цифры?

«Это нежелание признавать ошибки. Это, как и согласие на новые более жесткие меры, стало бы признанием того, что политика в борьбе с коронавирусом до этого была неэффективной и неправильной, что она была достаточно легкомысленной. Признание дополнительных смертей поставило бы вопрос, насколько на руководстве страны лежит ответственность за смерти людей», – считает Казакевич.

Политолог добавил:

«Нынешняя ситуация с ковидом имеет последствия не только для здоровья конкретных людей, но и для экономики. Рост заболеваемости давит на систему здравоохранения и приводит к сокращению трудовых ресурсов. Возможно, это чуть ли не единственный фактор, который принуждает власти думать и о масочном режиме, и о других мерах профилактики. Но как видим, несмотря на то, что были определенные позитивные шаги в этом направлении, Лукашенко авторитарным решением инициировал откат назад».

«Шаткий фактор»

Политолог, академический директора BISS Петр Рудковский отметил: вполне возможно, что часть населения с одобрением примет отмену практики штрафов за отсутствие масок.

«Але гэта вельмі хісткі фактар. Сітуацыя з ковідам у Беларусі кепская, а будзе, хутчэй за ўсё, яшчэ горшай. Таму грамадскія настроі на гэтай глебе могуць быць вельмі зменлівымі. Дапусцім, сёння большасць ухвальна прыме неабавязковасць масак, а заўтра гэтая ж большасць выбухне гневам з-за жудасных чэргаў у паліклініках, смерцяў іх блізкіх і адсутнасцю якой-кольвечы дапамогі з боку дзяржавы», – считает Рудковский.

«Калі «прэзідэнт» лічыць, што антыковідныя меры — лухта, а чыноўнікі ўсё ж уводзяць такія меры або самі іх прытрымліваюцца, то тым самым ставяць пад сумнеў уладу «прэзідэнта». Гэта страшэнна злуе Лукашэнку, настолькі, што нават цяпер, калі яму трэба берагчы лаяльных міністраў як зрэнку вока, ён не можа стрымацца», – считает Рудковский.

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