закрыть
21 октября 2021, четверг, 17:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вышел на свободу политзаключенный Дмитрий Фурманов

3
  • 21.10.2021, 14:38
  • 5,378
Вышел на свободу политзаключенный Дмитрий Фурманов
Дмитрий Фурманов

Он отсидел незаконный срок, присужденный властями.

Политзаключенный Дмитрий Фурманов, проходивший по «делу Тихановского», сегодня вышел на свободу из колонии «Витьба», пишет «Радыё Свабода».

Дмитрий Фурманов – один из фигурантов «дела Тихановского», был в команде Сергея Тихановского и администрировал канал «Страна для жизни», а с началом сбора подписей стал координатором инициативной группы Светланы Тихановской. Фурманова задержали 29 мая на пикете в Гродно и признали виновным в организации массовых беспорядков. Как и другие фигуранты дела, Фурманов был признан политзаключенным. Он получил 2 года колонии общего режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел
Тень поверженного деспота
Тень поверженного деспота Владимир Халип
Только забастовка!
Только забастовка! Вероника Круглова
Как белорусам зарабатывать больше
Как белорусам зарабатывать больше Артем Черников