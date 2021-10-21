Вышел на свободу политзаключенный Дмитрий Фурманов 3 21.10.2021, 14:38

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Дмитрий Фурманов

Он отсидел незаконный срок, присужденный властями.

Политзаключенный Дмитрий Фурманов, проходивший по «делу Тихановского», сегодня вышел на свободу из колонии «Витьба», пишет «Радыё Свабода».

Дмитрий Фурманов – один из фигурантов «дела Тихановского», был в команде Сергея Тихановского и администрировал канал «Страна для жизни», а с началом сбора подписей стал координатором инициативной группы Светланы Тихановской. Фурманова задержали 29 мая на пикете в Гродно и признали виновным в организации массовых беспорядков. Как и другие фигуранты дела, Фурманов был признан политзаключенным. Он получил 2 года колонии общего режима.

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