В России обнаружили новый сверхзаразный штамм COVID-19 10 21.10.2021, 14:44

8,346

Один человек будет заражать до девяти других.

В России выявлены случаи заболевания новым вариантом коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма «дельта», сообщил в четверг руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Обнаруженный в Великобритании штамм является одним из 45 подвидов «дельты» и, по оценкам экспертов Университетского колледжа Лондона, может распространяться на 10-15% быстрее.

«Появление изначальной версии «дельты» уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, - только вакцинация, особенно тех лиц, кто еще не заражался коронавирусной инфекцией», - заявил Хафизов.

По его словам, AY.4.2 несет две характерные мутации в гене S-белка, вызывающих аминокислотные замены Y145H и A222V. «Он может постепенно начать вытеснять старую версию «дельты», но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама «дельта» в свое время вытеснила все остальное», - сказал Хафизов (его цитирует ТАСС).

Уровень контагиозности нового штамма таков, что «один человек будет заражать до девяти человек», оценивает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по ЦФО, профессор, доктор медицинских наук Андрей Малявин отметил, что новая мутация помимо того, что более контагиозна, имеет еще и более быстрое развитие симптоматики. «Большее количество людей переносят среднетяжелую, тяжелую и крайне тяжелую форму. Очень быстрое развитие симптомов. И дети стали болеть», - констатировал он.

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России были снова переписаны рекорды по числу заболевших и летальных исходов. Диагноз Covid-19 подтвердился до 36339 человек, умерли 1036 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».