Блогер Мартин Крам: Можно освободить Беларусь от пальцев Лукашенко 21.10.2021, 15:06

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Рабочие должны принять для себя решение.

Блогер Мартин Крам, который стал известен благодаря острой сатире на нынешний режим, обратился к белорусским рабочим. В видео, которое было опубликовано на Youtube-канале «Студэнтцкага аб’яднання мастацтва» (СОИ), он поддержал идею забастовки:

— Уважаемые рабочие, другого пути освобождения Беларуси от Лукашенко и его пальцев, как через забастовку, я не вижу. Если каждый рабочий примет для себя решение стать свободным, то стачке быть! Жыве Беларусь!

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