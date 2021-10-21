Со штыком и на штыке 3 21.10.2021, 15:33

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Муаммар Каддафи

Как и почему Муаммар Каддафи стал ненавистен собственному народу.

Ровно десять лет назад, 20 октября 2011 года, ливийские повстанцы захватили и жестоко казнили лидера ливийской революции Муаммара Каддафи.

Борис Соколов в статье на сайте The Insider анализирует, почему вождь «социалистической Джамахирии» стал ненавистен собственному народу.

20 октября 2011 года был убит Муаммар Каддафи, железной рукой правивший Ливией 42 года. Его власть казалась незыблемой. Полковник верил, что народ его любит и что у него хватит нефтедолларов, чтобы продолжать покупать эту любовь. При этом на международной арене Каддафи не раз делал неприемлемые для мирового сообщества вещи. Кульминацией был взрыв 21 декабря 1988 года в небе над шотландским местечком Локерби пассажирского Boeing 747 американской авиакомпании Pan Am, выполнявшего рейс № 103 из Лондона в Нью-Йорк, осуществленный агентами ливийских спецслужб по приказу Каддафи. Тогда погибли 270 человек. Каддафи далось добиться снятия санкций, когда в 2003 году Ливия признала ответственность своих спецслужб за трагедию в Локерби и выплатила компенсации семьям погибших. Однако, укрепив международное положение своей страны, Каддафи столкнулся со все большими проблемами внутри Ливии, которые в итоге привели к восстанию. Как же получилось, что народный лидер превратился во врага народа?

Несмотря на высокий уровень доходов от нефти, в Ливии был высокий уровень безработицы, порожденный высокими темпами роста населения, от которых отставали темпы развития высокотехнологичных отраслей экономики. Падение нефтяных доходов в последние годы правления Каддафи затрудняло борьбу с безработицей и возможность повышения социальных выплат.

Сам Каддафи был выходцем из Триполитании, тогда как племена Киренаики, опора свергнутого Каддафи в конце 60-х короля Идриса, были отстранены от власти, получали меньше ресурсов, чем земляки Каддафи, и чувствовали себя гражданами второго сорта. До 80% нефти добывалось в Киренаике, но основные доходы от ее экспорта шли в Триполитанию. К тому же у Каддафи были весьма напряженные отношения с некоторыми берберскими племенами, хотя сам он был берберского происхождения. То, что непомерные богатства осели у самого Каддафи и его детей и ближайших родственников, равно как и коррупция среди ближайшего окружения диктатора, вызывало недовольство и среди племен Триполитании, - в итоге часть местной элиты оказалась в рядах повстанцев.

В индексе восприятия коррупции у Ливии времен Каддафи было 22 балла (наименьший уровень коррупции – 100, сейчас 1-е место занимает Дания с показателем 88, а Ливия, чей показатель стал еще хуже – 17, занимает 173-е место из 179 стран). Полковник буквально купался в роскоши. У него был золотой диван в форме русалки, золотой автомат АК-47, золотые часы, золотая тележка для игры в гольф, из золота были все столовые приборы и даже мухобойка). Все ливийские активы за рубежом, фактически принадлежавшие Каддафи, оценивались в 2010 году в $152 млрд.

Ливийская джамахирия задумывалась как «государство народных масс», отличное, по мысли Каддафи, как от республики, так и от монархии. Вся власть принадлежала народным комитетам, формально избираемым, а фактически назначаемым революционными комитетами, подчинявшимися Каддафи, а политические партии в стране были запрещены. В итоге Ливия превратилась в страну с фактически несменяемой властью на всех уровнях, начиная от самого диктатора. Были заморожены социальные лифты, и особенно болезненно воспринимала это молодежь, которая стала главной движущей силой восстания.

Каддафи жестоко расправлялся со своими противниками. За время его правления в 6-миллионной Ливии не менее 84 человек умерли в тюрьмах, 50 человек были публично расстреляны по приговору революционных трибуналов, 148 человек погибли в авиакатастрофах, автокатастрофах и в результате отравления, в том числе более 15 человек – в странах Западной Европы. В 1996 году по приказу Каддафи были расстреляны около 1200 человек, восставших в тюрьме Абу-Салим против бесчеловечных условий содержания. Для России с ее 147-миллионным населением это эквивалентно почти 7 тыс. жертв, а с учетом убитых заключенных – более чем 36 тыс. жертв.

Недовольство вызывали и планы Каддафи передать власть по наследству своему сыну Сейфу аль-Исламу. Непосредственным же толчком к восстанию (как и в случае остальных революций «арабской весны») послужил рост цен на продовольствие, вызванный неурожаем из-за засухи на всем Ближнем Востоке, который многие связывают с глобальным потеплением.

Однако социально-экономические причины революции в Ливии не были самыми главными. Средняя зарплата составляла $1050 в месяц, больше всего среди стран Северной Африки. Правда, здесь не учитывалась зарплата многочисленных гастарбайтеров, которая была значительно ниже, но они-то как раз никакого участия в восстании не принимали. В стране также была очень высокая для Африки продолжительность жизни в 74 года, а грамотность населения составляла около 89%. В Ливии, несмотря на высокую безработицу, практически не было нищих, так как государство было в состоянии платить приличные социальные пособия, хотя они и уменьшались из-за падения нефтяных доходов. Революция в Ливии была вызвана прежде всего политическими причинами – высоким уровнем коррупции и противостоянием племен Киренаики и Триполитании.

В Тунисе и Египте в конце 2010 - начале 2011 года начались революции «арабской весны», что не могло не сказаться и на Ливии. Они во многом спровоцировали начало восстания против Каддафи. Надо сказать, что после начала «Арабской весны» в соседних Тунисе и Египте Кадаффи успел принять превентивные меры - поддержал президента Туниса Зин аль-Абидина Бен Али, бессменно находившегося на своем посту почти четверть века и угрожал его противникам вводом ливийских войск и созданием в Тунисе джамахирии по образцу ливийской. В самой Ливии была проведена чистка в армии, снижены цены на продовольствие и освобождены несколько политзаключенных из числа исламистов.

Непосредственным поводом к восстанию против Кадаффи послужил инцидент 15 февраля 2011 года, когда в Бенгази собрались родственники заключенных, убитых в триполийской тюрьме «Абу-Слим» в 1996 году. Они потребовали освобождения адвоката и правозащитника Фетхи Тарбеля, представлявшего их интересы. Хотя Тарбель был в итоге освобожден, протестующие, координировавшие свои действия через соцсети, вступили в столкновения с силами безопасности. В отличие от Египта и Туниса, революция в Ливии началась не под исламистскими лозунгами, а под лозунгами борьбы с коррупцией и за восстановление демократии, так как исламистские движения давно уже были подавлены Каддафи. Не было в Ливии и сколько-нибудь значительного по численности шиитского меньшинства. Ливийская революция проходила не под религиозными, а только под политическими лозунгами.

Очень быстро ливийская армия раскололась по племенному признаку. Части, сформированные из уроженцев Киренаики, сразу же перешли на сторону восставших. Благодаря этому уже 20 февраля в их руках оказался Бенгази, гарнизон которого поддержал революцию. В то же время, те части, которые были сформированы из уроженцев Триполитании, в основном остались на стороне Каддафи, как и большинство местных племен. Однако некоторые племена Триполитании, в том числе племя Обейда и племя Свейхи, контролировавшее стратегически важный город Мисурата, поддержали оппозицию. Также крупнейшее оседлое племя берберов амазиг, подвергавшееся дискриминации в годы правления Каддафи, сразу же перешло на сторону восставших, тогда как привилегированное берберское племя туарегов сохранило нейтралитет или пассивно поддержало Каддафи.

Ливия оказалась фактически расколотой на Триполитанию и Киренаику, и началась гражданская война, которая грозила стать затяжной. Однако этого не случилось. Каддафи за более чем 40 лет своего правления успел очень основательно «достать» Запад своей поддержкой различных террористических группировок и громкими терактами в Европе. Помимо инцидента в Локерби, можно вспомнить взрыв 5 апреля 1986 года на дискотеке La Belle в Западном Берлине, популярной среди американских военных, в результате которого погибли 3 человека и были ранены 200 человек. Попытке Каддафи в 2003 году превратиться в «диктатора с человеческим лицом» не верили ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Поэтому, когда в Ливии началось большое восстание, западные страны решили его поддержать и признали созданный оппозицией Переходный национальный совет (ПНС) единственной законной властью в Ливии. Поскольку президент США Барак Обама принципиально не хотел, чтобы в интервенции в Ливии принимали участие американские боевые части, туда отправились войска Канады и европейских союзников по НАТО в виде авиации и подразделений спецназа.

17 марта 2011 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о необходимости защиты гражданского населения Ливии от войск Каддафи 10 голосами «за» при 5 воздержавшихся (Бразилия, Россия, Китай, Индия и Германия). К интервенции стран НАТО в Ливии, начавшейся 19 марта, присоединились Иордания, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Однако американцам пришлось обеспечивать логистику операции в Ливии, так как самостоятельно сделать это европейцы оказались не в состоянии. При помощи авиации и спецназа НАТО силы ПНС довольно быстро одержали победу. Уже 20 октября они взяли родной город Каддафи Сирт – последний оплот поддерживавших его войск. В ходе зачистки Сирта был пойман и убит повстанцами сам Кадаффи, а также его сын Мутаззим, командовавший обороной города. Колонна автомобилей, в составе которой они передвигались, была разбомблена авиацией НАТО. Раненого в обе ноги Каддафи захватили в плен бойцы ПНС. Они подвергли его пыткам и изнасилованию посредством штыка, а затем убили выстрелами в голову и живот.

После свержения Каддафи стабильность в Ливии не наступила. Продолжилось противостояние между Киренаикой и Триполитанией. И сейчас Ливия остается расколотой. Триполитанию контролирует Правительство национального согласия, а Киренаику – Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара и зависимое от него правительство в Тобруке. Свержение и гибель Каддафи устранили потенциальную поддержку им антизападных террористических организаций и групп (другой вопрос, насколько эта угроза была актуальна в 2011 году). Но мира и демократию смерть Каддафи в Ливию не принесла. Погиб же Каддафи потому, что, как и подавляющее большинство диктаторов, не успел вовремя уйти, рассчитывая править до самой смерти и не ожидая, что смерть будет насильственной и мучительной.

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