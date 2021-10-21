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Пьяный минчанин хитрым образом угнал такси

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  • 21.10.2021, 17:37
  • 4,118
Пьяный минчанин хитрым образом угнал такси

В его крови обнаружили 2,27 промилле.

Пьяный минчанин угнал такси, сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию поступило сообщение о том, что очевидец задержал пьяного водителя. Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что за рулем машины находится 22-летний неработающий минчанин. Выяснилось, что машина ему не принадлежит, а сам он находится в состоянии алкогольного опьянения — 2,27 промилле. Права управления транспортным средством парень никогда не имел.

Молодой человек предупредил таксиста, что наличных денег у него нет, но предложил в счет оплаты за поездку заправить автомобиль с банковской карты. Приехав на заправку, водитель вышел оплачивать бензин, оставив ключи от автомобиля в замке зажигания. В этот момент пассажир перелез на водительское сиденье и уехал.

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