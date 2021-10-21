В Москве ввели локдаун

В Москве ввели локдаун5
- 21.10.2021, 15:50
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Рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут.
Мэр российской столицы Сергей Собянин своим указом ввел временный локдаун на территории Москвы на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, сообщает РБК.
Закроются кинотеатры, зоопарки, солярии, бани, спортзалы, торговые центры и парикмахерские.
Продолжат работу аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Прекращают работу стоматологические кабинеты, за исключением случаев оказания экстренной помощи.
Столичные рестораны будут работать навынос.
Москвичи смогут свободно гулять по паркам и улицам, систему QR-кодов возобновлять не будут.
Также в Москве заблокируют социальные карты невакцинированных людей в возрасте 60+. Разблокировать их они смогут после вакцинации.