В Москве ввели локдаун 5 21.10.2021, 15:50

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Рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут.

Мэр российской столицы Сергей Собянин своим указом ввел временный локдаун на территории Москвы на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, сообщает РБК.

Закроются кинотеатры, зоопарки, солярии, бани, спортзалы, торговые центры и парикмахерские.

Продолжат работу аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Прекращают работу стоматологические кабинеты, за исключением случаев оказания экстренной помощи.

Столичные рестораны будут работать навынос.

Москвичи смогут свободно гулять по паркам и улицам, систему QR-кодов возобновлять не будут.

Также в Москве заблокируют социальные карты невакцинированных людей в возрасте 60+. Разблокировать их они смогут после вакцинации.

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