Российский бизнес побежал в тень с рекордной скоростью 4 21.10.2021, 17:05

4,060

Темпы увольнений стали близкими к абсолютному рекорду.

Российская экономика во втором квартале 2021 года пережила всплеск увольнений сотрудников предприятиями среднего и крупного бизнеса. По подсчетам аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за три месяца работу потеряли 2,66 миллиона человек.

Для соответствующего периода (апрель-июнь) это максимальное значение по крайней мере с 2013 года, приводит РБК выводы исследования, основанного на статистике Росстата.

Темпы увольнений стали близкими к абсолютному рекорду, установленному в 2019 году: тогда в третьем квартале были уволены 2,76 миллиона человек. Под увольнениями Росстат имеет в виду прекращение трудовых отношений по любым причинам, причем речь идет только о случаях «белого» трудоустройства.

Среди причин увольнений лидирует уход по собственному желанию. На этом основании свои места работы покинули 77,2% выбывших работников, или 2,06 млн человек.

Еще 388,3 тысячи человек, или 14,6% от всех уволенных, прекратили трудовые отношения «по статье», в связи с истечением срока договора, по причине смерти, в связи с уходом на военную службу и по другим основаниям.

По сокращению штата лишились работы всего 42,8 тысячи человек, или 1,6% от всех уволенных.

При этом «волна увольнений» была компенсирована высокими темпами найма: предприятия во втором квартале 2021 года приняли на работу 2,35 млн человек, что также является сезонным рекордом с 2013 года. Тем не менее баланс рынка труда остался отрицательным: потеряли работу на 310 тысяч больше, чем нашли.

Среди причин рекордного числа случаев увольнения во втором квартале - рост теневой занятости и серых зарплат россиян, считает председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков.

«Бизнес в условиях пандемии и сокращающейся прибыли вынужден оптимизировать расходы, переводя выплаты сотрудникам в конверты, без официального трудоустройства», - отмечает он.

Об этом же говорит и статистика ЦБ, фиксирующая взрывной рост наличных денег в обращении.

В прошлом году на фоне пандемии наличная денежная масса в России взлетела на рекордные 2,6 триллиона российских рублей. И хотя центробанк неоднократно прогнозировал что «кэш» вернется в банковскую систему по мере того, как люди будут увеличивать расходы, этого не произошло.

За январь-сентябрь бумажных денег в экономике стало больше еще на 600 млрд российских рублей.

Также на ситуацию повлияли снижающиеся доходы региональных предприятий, которые не могут повышать объемы производства из-за снижения покупательской активности. Из-за этого главы производств вынуждены сокращать издержки и высвобождать персонал, считает Песков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».