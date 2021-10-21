Сергей Дылевский: Мы должны ломать эту систему 21.10.2021, 16:02

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Чем ситуация в Беларуси похожа на сериал «Игра в кальмара»?

Лидер «Белорусского объединения рабочих» (БОР) Сергей Дылевский сравнил ситуацию в нашей стране с самым рейтинговым сериалом Netflix — «Игрой в кальмара»:

— Так что же в нем хорошего, спросите вы. Море крови, жестокость, обесценивание человеческой жизни. Признаюсь честно, я поначалу подумал также. Однако с просмотром каждой новой серии пришло понимание другой стороны этого, в какой-то степени жестокого сериала. Вы спросите: а причем здесь Беларусь? Попробую объяснить.

Этот сериал показывает ситуацию в Беларуси: здесь игра на выживание, игра, придуманная богатым психом для богатых психов, для которых простой человек — это мусор, жизнь которого не стоит ничего.

Здесь проблема закредитованности населения, из-за которой человек готов на любые унижения и риски, чтобы выкарабкаться из долговой ямы. Как и в сериале, у нас нет имен и фамилий. Для «власть имущих» мы не личности, мы номера (и это не шутка, загляните в свой паспорт). Для государства не важна ваша фамилия. Везде, во всех документах и бумагах, нужен порядковый номер. И здесь для нас, для номеров, есть выбор: смириться и сдохнуть или бороться, чтобы изменить свою жизнь.

Я не призываю людей бороться с режимом, взяв в руки топоры и вилы, я просто хочу сказать, что для того, чтобы изменить свою жизнь и свою страну, мы должны бороться, мы должны ломать эту систему, как это сделал главный герой в последней серии.

БОРись Беларусь!

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