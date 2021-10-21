Рабочих в Беларуси осталось даже «не на три дня» 8 21.10.2021, 17:26

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Фото: bymedia

На производствах и так не хватало рабочих рук из-за «гениальных» решений местных идеолухов.

На что только ни собирали деньги с белорусских рабочих! На субботники, на ремонты, на подарки руководству. И вот, собирают на поддержку учреждений здравоохранения в Жлобине на Белорусском металлургическом заводе, пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

Ситуация двойственная. С одной стороны мы понимаем, что это действительно важный сбор, так как ситуация критическая. С другой… глядя на то, куда разбазариваются деньги налогоплательщиков, какие премии у невыполняющих свои задачи руководителей и сравнивая все это с зарплатами медиков, кажется, что это не рабочие должны сбрасываться на медицину, а кто-то из совсем других структур. Но так было бы где-то в параллельной вселенной.

У нас же руководители сбрасываются по 50 рублей, менеджеры среднего звена по 30 рублей, а рядовые сотрудники по 10 рублей.

Минздрав при этом продолжает замалчивать реальные цифры о заболеваемости.

Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается буквально на глазах. Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» собрал информацию о том, как обстоят дела в регионах.

Все районные больницы в Витебской области заняты под ковид. Огромное количество тяжелых пациентов в реанимации. В работе с коронавирусными больными заняты около 90% реаниматологов.

В Пинской центральной поликлинике с 20 октября и до особого распоряжения приостанавливается оказание помощи детям в Детской стоматологической поликлинике.

В Брестской городской больнице №1 заняты все реанимационные койки, в кислородной поддержке нуждаются до 40% пациентов. В Брестской областной клинической больнице перепрофилировали семь отделений для лечения больных коронавирусом.

Вороновский район: для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 110 коек, с этой целью перепрофилировано более 60% всего коечного фонда.

Отделение реанимации Могилевской областной клинической больницы заполнено тяжелобольными, 15 отделений отдано под ковид-больных. Врачи находятся на сменах в «красной зоне» более суток.

В красной зоне поликлиники Светлогорска люди стоят в очереди по шесть часов: работает только два врача. Из двух корпусов местной больницы больший полностью отдан под ковидных пациентов. На светлогорском «Химволокне» массово болеют люди.

Нехватка врачей в детской консультации Марьиногорской ЦРБ привела к тому, что на дом будут ездить только к детям до трех лет и детям с инвалидностью.

А что на белорусских предприятиях? Да все то же самое. На производствах и так не хватало рабочих рук из-за «гениальных» решений местных идеолухов об увольнениях неугодных, а теперь, из-за еще более «гениальных» решений руководства страны игнорировать пандемию и скрывать статистику по заболеваемости и смертности, рабочих осталось даже не на три дня. Часть уволены, часть с короной, а не отчаянные, кто остался работать, рискуют не только своим здоровьем, но и здоровьем своих семей. Каждый день, приходя на работу, вы рискуете принести домой корону. А за что? За жалкие грошИ? Или для того, чтобы чинуша набил свой помойник?

Требуйте своё по праву! На работе сейчас — как на фронте. Обезопасьте себя. Останьтесь дома. Боритесь за свое здоровье и будущее!

Стачке быть!

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