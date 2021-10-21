Аналитик: Режиму нанесена смертельная рана 5 21.10.2021, 17:15

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Сергей Чалый

Фото: euroradio.fm

От этого система безумствует.

Аналитик Сергей Чалый рассказал в интервью Степану Путило, почему режим ведет себя неадекватно:

— Моя гипотеза заключается в том, что смертельная рана нанесена. От этого она (система. — прим.) безумствует. От этого все неадекватные ходы в духе «я всех посажу».

Аналитик считает, что белорусы сделали очень многое для того, чтобы сменилась власть в стране и высказал уверенность в том, что изменения произойдут.

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