Аналитик: Режиму нанесена смертельная рана

Аналитик: Режиму нанесена смертельная рана5
- 21.10.2021, 17:15
- 13,478
От этого система безумствует.
Аналитик Сергей Чалый рассказал в интервью Степану Путило, почему режим ведет себя неадекватно:
— Моя гипотеза заключается в том, что смертельная рана нанесена. От этого она (система. — прим.) безумствует. От этого все неадекватные ходы в духе «я всех посажу».
Аналитик считает, что белорусы сделали очень многое для того, чтобы сменилась власть в стране и высказал уверенность в том, что изменения произойдут.