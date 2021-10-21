Белорусские сигареты на полмиллиона евро пытались ввезти в Литву под видом пюре 4 21.10.2021, 16:31

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Их задержали в пункте пропуска «Мядининкай».

18 октября литовские таможенники перехватили очередную партию белорусских сигарет.

Гражданин Беларуси за рулем грузового автомобиля въезжал в Литву через пункт пропуска «Мядининкай». По документам он вез 12 тонн сухого картофельного пюре в Литву и Латвию. При сканировании автомобиля выяснилось, что в некоторых коробках находятся сигареты.

Всего было изъято около 127 тысяч пачек сигарет Minsk и NZ Gold. Их стоимость, включая налоги, оценивается в более 446 тысяч евро. Водителя освободили под залог, сообщает литовская таможня.

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