Ученые назвали самую эффективную схему COVID-вакцинации 5 21.10.2021, 16:37

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Исследование проводилось на территории Швеции.

Ученые Швеции провели исследование эффективности комбинирования дозы AstraZeneca с дозой мРНК-вакцин Moderna или Pfizer.

Эффект оказался сильнее, чем прием двух доз AstraZeneca, сообщает The Lancet.

Исследование коснулось граждан, вакцинированных на территории Швеции. До 5 июля текущего года таких оказалось почти 3,5 млн человек.

Так среди вакцинированных двумя дозами собрали группы:

94 569 человек, привитых по схеме AstraZeneca и Pfizer (эффективность вакцинации составила 67%),

16 402 – AstraZeneca и Moderna (эффективность вакцинации составила 79%),

430 100 – AstraZeneca и AstraZeneca (эффективность вакцинации составила 50%).

При анализе двух смешанных схем была выведена суммарная эффективность 68%, что значительно выше 50% гомологичной схемы исключительно AstraZeneca.

"Использование схемы AstraZeneca-мРНК - эффективная альтернатива для повышения коллективного иммунитета против COVID-19, в том числе против "дельта"-штамма, который доминировал в подтвержденных случаях в течение периода исследования", — резюмируют ученые.

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