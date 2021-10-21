Эрдоган пригрозил применить тяжелое вооружение против армии Сирии 21.10.2021, 16:42

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

ФОТО: REUTERS/UMIT BEKTAS

Глава Турции заявил, что о Анкара настроена на решительную борьбу с «режимом Дамаска».

ВС Турции в случае необходимости применят тяжелое вооружение против сирийской армии в Идлибе, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает турецкое агентство новостей «Анадолу».

По словам Эрдогана, в регионе продолжатся операции, и Турция ни за что не отступит.

«Мы продолжаем процесс в Сирии. Не знаю, какие действия будет предпринимать сирийский режим, но в Идлибе мы сделаем все, что нужно, мы ответим со всем нашим тяжелым вооружением. Мы не пустим ситуацию на самотек», — сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь из поездки по странам Африки.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара настроена на решительную борьбу с «режимом Дамаска» и силами самообороны сирийских курдов. Власти Турции уже направили в парламент страны ходатайство о продлении военного присутствия в Сирии на два года.

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