Житель Бобруйска захотел увеличить свой иммунитет мухоморами 15 21.10.2021, 18:06

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Все закончилось битьем головой маршруток.

Ранним утром в Бобруйске молодой человек головой разбил лобовое стекло и фару у двух маршруток. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Утром 8 октября в Бобруйске 20-летний молодой человек, выскочив на проезжую часть, повредил головой у остановившейся на светофоре маршрутки лобовое стекло, а у другой — фару.

Водители вызвали милицию.

Парень пояснил, что прочитал в интернете материал о повышении иммунитета с помощью сушеных мухоморов и решил проверить это на практике. Собрав в ближайшем лесу около 5 кг ядовитых грибов, бобруйчанин дома загрузил ими сушилку для овощей. Затем, как рекомендовали в сети, незадолго до случившегося стал принимать мухоморы в малых дозах. Поскольку ничего не почувствовал от употребления «грибного препарата», спустя три дня увеличил дозировку.

Действия парня квалифицированы по ч. 1 ст. 339 УК («Хулиганство»). Свою вину он признал.

Внимание: Нет ни одного официального клинического исследования по применению мухомора в качестве средства для укрепления иммунитета. Не ешьте ядовитые грибы — это опасно для жизни!

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