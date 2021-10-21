Житель Бобруйска захотел увеличить свой иммунитет мухоморами

Житель Бобруйска захотел увеличить свой иммунитет мухоморами15
- 21.10.2021, 18:06
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Все закончилось битьем головой маршруток.
Ранним утром в Бобруйске молодой человек головой разбил лобовое стекло и фару у двух маршруток. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Утром 8 октября в Бобруйске 20-летний молодой человек, выскочив на проезжую часть, повредил головой у остановившейся на светофоре маршрутки лобовое стекло, а у другой — фару.
Водители вызвали милицию.
Парень пояснил, что прочитал в интернете материал о повышении иммунитета с помощью сушеных мухоморов и решил проверить это на практике. Собрав в ближайшем лесу около 5 кг ядовитых грибов, бобруйчанин дома загрузил ими сушилку для овощей. Затем, как рекомендовали в сети, незадолго до случившегося стал принимать мухоморы в малых дозах. Поскольку ничего не почувствовал от употребления «грибного препарата», спустя три дня увеличил дозировку.
Действия парня квалифицированы по ч. 1 ст. 339 УК («Хулиганство»). Свою вину он признал.
Внимание: Нет ни одного официального клинического исследования по применению мухомора в качестве средства для укрепления иммунитета. Не ешьте ядовитые грибы — это опасно для жизни!