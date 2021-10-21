Курс биткоина обвалился почти на 90% на бирже Binance US 21 21.10.2021, 18:10

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В моменте стоимость первой криптовалюты опускалась до $8,2 тыс.

Курс биткоина на криптобирже Binance US в моменте обваливался на 88%, до $8,2 тыс. После этого цена криптовалюты вернулась к прежним отметкам около $65 тыс., на которых она сейчас и торгуется, передает РБК.

Неизвестно, чем было вызвано резкое снижение котировок актива. Это могло быть связано с техническими неполадками в работе биржи или крупной продажей криптовалюты. В компании пока никак не прокомментировали инцидент.

Binance US — это американский филиал крупнейшей в мире по объемам торгов криптобиржи Binance. В сентябре ее глава Чанпэн Чжао сообщал, что филиал готовится к выходу на IPO в течение трех лет.

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