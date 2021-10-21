Прокурор Столбцов отказался платить в ресторане, а когда вызвали милицию, достал «ксиву»19
- 21.10.2021, 18:19
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Чем закончился шабаш ябатек?
Как стало известно «Нашaй Ніве», уволен с должности прокурор Столбцовского района Сергей Грицук. Эту информацию подтвердила районная прокуратура. Грицук также исчез из расписания приема на сайте Генпрокуратуры.
«Грицук потерял должность из-за того, что недавно, после одного из ресторанных банкетов, он отказался платить по счету, неприятно удивленный окончательными цифрами», - говорят собеседники «Нашей Нівы». «В результате возник скандал с вызовом милиции, который Грицук пытался разрешить, достав удостоверение».
Начальство не оценило методы Грицука - он больше не работает. Новый прокурор пока не назначен.
Информации о Грицюке в открытом доступе почти нет. Известно, что раньше он работал в Смолевичской прокуратуре.