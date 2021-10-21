Прокурор Столбцов отказался платить в ресторане, а когда вызвали милицию, достал «ксиву» 19 21.10.2021, 18:19

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Сергей Грицук

Фота: газета «Прамень

Чем закончился шабаш ябатек?

Как стало известно «Нашaй Ніве», уволен с должности прокурор Столбцовского района Сергей Грицук. Эту информацию подтвердила районная прокуратура. Грицук также исчез из расписания приема на сайте Генпрокуратуры.

«Грицук потерял должность из-за того, что недавно, после одного из ресторанных банкетов, он отказался платить по счету, неприятно удивленный окончательными цифрами», - говорят собеседники «Нашей Нівы». «В результате возник скандал с вызовом милиции, который Грицук пытался разрешить, достав удостоверение».

Начальство не оценило методы Грицука - он больше не работает. Новый прокурор пока не назначен.

Информации о Грицюке в открытом доступе почти нет. Известно, что раньше он работал в Смолевичской прокуратуре.

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