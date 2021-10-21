Митинг нелегальных мигрантов в Минске напугал Лукашенко 11 21.10.2021, 19:01

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Польские СМИ сообщили, что режим приостановил выдачу виз гражданам Ирака.

Беларусь приостановила выдачу виз гражданам Ирака, сообщает польское издание TVP.

Источник, связанный с польскими дипломатическими кругами, также подтвердил изданию, что визы не выдаются. По его словам, неизвестно, временное ли это решение или постоянное. По информации издания, причиной может быть растущая проблема с мигрантами в Беларуси.

Ранее в Польше сообщали, что Беларусь перестала принимать мигрантов, которые вылетают в Минск из иракского Эрбиля, а также приостановил прием заявлений на получение виз от граждан Египта, Ирака, Нигерии, Пакистана и Сирии.

Напомним, жительница Ирака анонсировала 15-тысячный митинг на площади Независимости в Минске.

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