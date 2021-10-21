Турецкая лира рухнула до исторического минимума 2 21.10.2021, 19:08

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Лира рухнула после снижения ставки по приказу Эрдогана.

Турецкая лира рухнула до рекордного минимума на торгах в четверг после того, как национальный центробанк второй раз подряд пошел на смягчение денежной политики, несмотря на резкое ускорение инфляции, передает finanz.ru.

Курс лиры падал почти на 3%, до 9,49 лиры за доллар на фоне решения регулятора снизить ключевую ставку репо на 200 базисных пунктов до 16% годовых.

Очередной шаг вниз от турецкого ЦБ состоялся спустя несколько дней после того, как президент Реджеп Эрдоган снял с должности трех высокопоставленных чиновников регулятора, которые выражали несогласие с его призывами продолжать снижать стоимость заимствований.

Теперь ключевая ставка турецкого ЦБ составляет минус 4% в реальном выражении - настолько она недотягивает до инфляции, которая разогналась в сентябре до 20% и вчетверо превышает целевое значение регулятора.

С начала года курс доллара к турецкой лире подскочил на 27%; с начала пандемии, ударившей по туристической отрасли, - вырос на 60%, а за последние 10 лет взлетел более чем в 5 раз.

Очередное снижение ставки вопреки инфляции «можно интерпретировать как сильный сигнал участникам рынка, что ЦБ Турции продолжит смягчение, игнорируя любые негативные последствия отвесного падения лиры», говорит Петр Матыс, старший аналитик по валютам InTouch Capital в Лондоне.

«Сегодняшним решением центробанк, очевидно, игнорирует предупреждения, которые ему неоднократно посылал рынок о том, что снижение ставки при 20-процентной инфляции - это ошибка денежной политики», - говорит Матыс.

Турецкий ЦБ по приказу Эрдогана пытается помочь реальному сектору экономики, но давление на валютный курс приведет к дальнейшему ухудшению ожиданий и усилит и без того немалое инфляционное давление, говорит главный экономист по Турции ING Мухаммет Меркан.

ЦБ Турции, напомним, с 2018 года оказался под контролем Эрдогана, который получил полномочия назначать и увольнять чиновников, ответственных за ставки.

Президент Турции исповедует неортодоксальные взгляды на денежную политику, получившие название «эрдоганомика»: он полагает, что повышение ставок разгоняет инфляцию, а не тормозит ее.

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