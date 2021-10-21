В национальный календарь прививок внесен COVID-19 21.10.2021, 19:15

1,574

В Беларуси расширен перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В него внесена вакцинация против инфекции COVID-19 взрослых лиц в возрасте 18 лет и старше, рассказали в Минздраве.

— Обеспечение безопасности страны, защиты здоровья населения, предупреждения распространения инфекции COVID-19 на территории Республики Беларусь — приоритетная задача здравоохранения, — говорится в сообщении.

В национальный календарь прививок входят вакцинации против вирусного гепатита B, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, пневмококковой инфекции, кори, эпидемического паротита, краснухи, гемофильной инфекции, полиомиелита и гриппа.

На сегодняшний день более 2 674 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 991 000 прошли полный курс вакцинации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».