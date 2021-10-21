В национальный календарь прививок внесен COVID-19
- 21.10.2021, 19:15
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В Беларуси расширен перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
В него внесена вакцинация против инфекции COVID-19 взрослых лиц в возрасте 18 лет и старше, рассказали в Минздраве.
— Обеспечение безопасности страны, защиты здоровья населения, предупреждения распространения инфекции COVID-19 на территории Республики Беларусь — приоритетная задача здравоохранения, — говорится в сообщении.
В национальный календарь прививок входят вакцинации против вирусного гепатита B, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, пневмококковой инфекции, кори, эпидемического паротита, краснухи, гемофильной инфекции, полиомиелита и гриппа.
На сегодняшний день более 2 674 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 991 000 прошли полный курс вакцинации.