Белорус в стихах призвал к забастовке
- 21.10.2021, 19:28
Это не трудно – остаться дома.
Канал "Выходи гулять" поделился вдохновляющим стихотворением о предстоящей забастовке:
Это не трудно – остаться дома:
То ль на больничный пойти опять,
То ли с души оторвать оскому
И прогулять!
Это не трудно — снять с карты деньги,
Деньги наличкой — не в плюсе банк,
Да, пусть не рубль, а две копейки —
Польза и так!
Это не сложно, иметь запасы:
Крупы, бумага и спички тоже.
Вдруг весь народ забастует сразу:
Уж невтерпеж!