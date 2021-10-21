Белорус в стихах призвал к забастовке 21.10.2021, 19:28

Это не трудно – остаться дома.

Канал "Выходи гулять" поделился вдохновляющим стихотворением о предстоящей забастовке:

Это не трудно – остаться дома:

То ль на больничный пойти опять,

То ли с души оторвать оскому

И прогулять!

Это не трудно — снять с карты деньги,

Деньги наличкой — не в плюсе банк,

Да, пусть не рубль, а две копейки —

Польза и так!

Это не сложно, иметь запасы:

Крупы, бумага и спички тоже.

Вдруг весь народ забастует сразу:

Уж невтерпеж!

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