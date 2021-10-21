В Южной Корее запустили первую космическую ракету собственного производства 1 21.10.2021, 20:00

Она не вывела макет спутника на орбиту.

В Южной Корее 21 октября запустили первую космическую ракету "Нури", которая не смогла вывести на орбиту макет спутника весом полторы тонны. Об этом сообщил на брифинге президент страны Мун Чжэ Ин, пишет агентство Yonhap News.

Ракета KSLV-II вылетела на заданную высоту 700 километров, но не смогла вывести на орбиту макет спутника, заявил Мун Чжэ Ин во время выступления в национальном космическом центре "Наро".

В то же время президент Южной Кореи сказал, что гордится тестовым запуском ракеты. По его словам, следующий раз "Нури" запустят в 2022 году.

Associated Press со ссылкой на министра науки страны Лим Хе Сук сообщило, что первая и вторая ступени ракеты отделились. Двигатель третьей ступени сгорел раньше на 50 секунд и не смог обеспечить полезной нагрузке достаточную скорость для стабилизации на орбите.

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