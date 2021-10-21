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Глава МИД Литвы о ноте режиму Лукашенко: С преступниками сложно говорить на языке дипломатии

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  • 21.10.2021, 20:17
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Глава МИД Литвы о ноте режиму Лукашенко: С преступниками сложно говорить на языке дипломатии
Габриэлюс Ландсбергис
фото: epa

Контакты Литвы с режимом минимальны.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, комментируя ноту протеста, которую Литва вручила в среду Беларуси, заявил, что "с преступниками" сложно говорить на политическом и дипломатическом языке, передает delfi.lt.

В интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг министр сообщил, что в настоящее время контакты с Минском минимальны, так как он продолжает предпринимать "преступные действия, чтобы создать точки давления" на Евросоюз, Литву, Польшу и Латвию.

"Очевидно, что с преступниками, как мы их называем, говорить на каком-либо политическом и дипломатическом языке достаточно сложно. С преступниками обычно мы говорим в суде, тогда высказываются возражения, мы ожидаем наказания или хотя бы компенсации. Этот вариант не выкинут из повестки дня", - заявил Г. Ландсбергис.

В среду Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста Беларуси в связи с неоднократными нарушениями госграницы. Нота была вручена после того, как в понедельник на участке границы в Друскининкайском самоуправлении белорусский пограничник подошел к знаку государственной границы Литвы.

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