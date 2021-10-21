Сказки из-под каски 1 21.10.2021, 20:29

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Мы стали забывать, за чей счет живет государство.

«Одним из самых верных признаков цивилизованности любого государства являются настроение и отношение общества к преступлениям и обращению с преступниками». Уинстон Черчилль

В нашем случае от цивилизации нет и следа. Просто для примера давайте посмотрим на отношение руководства к рабочим на крупнейшем предприятии с мировым именем ОАО «Беларуськалий», пишет телеграм-канал БОР.

С декабря планируется отправлять людей в вынужденный отпуск с сохранением 2/3 заработной платы. Также разрабатывается план отправить людей за свой счет в отпуск без сохранения з/п, для этого изучается вопрос о приостановке колективного договора, который действует сейчас на ОАО «Беларуськалий». И разработки ведутся, наверняка, с двумя действующими профсоюзами, которые уже даже перестали изображать хоть какую-то деятельность по защите работников. И подается это все в виде замечательной сказочке на красивом блюдечке о том, что некий солнцеликий предсказал, что в марте денежка у проклятого коллективного запада закончится, они перестанут спонсировать Литву и Клайпеда откроет свои порты. А произойдет это все из-за того, что без отечественного калия в мире будет голод! Вот тогда и заживем, вот тогда и будет благодать…

Говорят это те люди, которых некоторые из нас уважали, говорят и представляют на месте работников стадо баранов (или кем они там называют рабочий класс). Уважения к рабочим не было и нет, а попытки общения с руководством похожи на диалог крепостного с барином, с небожителем. Конечно, есть исключения, есть абсолютно нормальные и адекватные люди среди руководства, но они придеживаются концепции: а что я один могу сделать.

Во всей этой суматохе, привыкши к такому отношению, мы стали забывать, за чей счет живет государство, кто платит зарплаты чиновникам, силовикам, судьям и прочей нечисти. Мы забыли, а возможно и не знали, что рабочий не раб, что о своих потребностях и проблемах нужно заявлять, что они должны быть услышаны. Только так это должно происходить, это норма, это естественно. Кроме самого рабочего никто не будет решать проблемы на предприятии, никто не будет отстаивать права трудящихся.

Обращаюсь ко всем рабочим Беларуси. Хватит слушать сказки о том, как все будет хорошо. Не будет пока мы терпим. Хватит обмана. Хватит хамского отношения. Хватит решать за нас как и что нам делать. Хватит халатности должностных лиц. Хвати нищенских зарплат и пенсий. Хватит убивать граждан Беларуси. Хватит сказок.

Только забастовка, только остаться дома. Именно этим безопасным методом можно все решить!

Стачке быть!

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