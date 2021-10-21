Россия бьет антирекорды заболеваемости и смертности от COVID-19 21.10.2021, 21:01

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Столь высоких показателей заболеваемости и смертности не фиксировалось с начала пандемии.

В России за минувшие сутки коронавирусом заразились больше 36 тыс. человек. Скончались 1036 больных COVID-19. Столь высоких показателей заболеваемости коронавирусом и смертности в России не фиксировалось с начала пандемии.

Для сравнения, в среду, 20 октября, было выявлено более 34 тыс. новых случаев инфекции. С 16 октября более 1000 человек ежедневно умирают в России от COVID-19. Санитарные власти сообщили в четверг об обнаружении отдельных очагов инфекций новым вариантом коронавируса AY.4.2. Это одна из разновидностей Дельта-варианта, впервые идентифицированная в Великобритании. Этот штамм может быть на 10-15% более заразным, чем первичный Дельта.

В Москве, на которую приходится около 20% от общего числа заболеваний в России с 28 октября по 7 ноября будут закрыты рестораны и кафе. Отменяются культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Музеи и театры будут работать, но залы могут быть заполнены только наполовину. Об этих ограничениях сообщил в четверг мэр российской столицы Сергей Собянин. Неделя с 30 октября по всей России будет объявлена выходной, чтобы замедлить темпы распространение коронавируса. С начала пандемии COVID-19 в России зафиксировано более 8 млн случаев заражения, а также больше 227 тыс. смертей среди больных COVID-19.

Между тем, Россия не справляется с выполнением контрактов на поставки вакцины Sputnik V, которая получила сертификаты о допуске в 70 странах. Согласно СМИ, Россия поставила менее 5% от 1 миллиарда заказанных доз вакцины Sputnik V. Российскую вакцину заказали, в частности, Мексика, Аргентина и Турция.

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