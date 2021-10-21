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В Могилеве ранили ножом медсестру одной из поликлиник

  • 21.10.2021, 21:09
  • 1,542
В Могилеве ранили ножом медсестру одной из поликлиник
Иллюстрационное фота

Нападавшим оказался ее муж.

В Могилеве ножом ранили медсестру, сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел в одной из поликлиник, в которой работает женщина. В ведомстве уточняют, что напал ее муж.

Инцидент произошел 20 октября. «Мужчину задержали. Выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения он успел нанести три удара ножом 46-летней медработнице, — сообщает МВД. — 47-летний нападавший является мужем пострадавшей, однако вместе они не проживают».

На мужчину завели уголовное дело за покушение на убийство.

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