В Могилеве ранили ножом медсестру одной из поликлиник 21.10.2021, 21:09

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Иллюстрационное фота

Нападавшим оказался ее муж.

В Могилеве ножом ранили медсестру, сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел в одной из поликлиник, в которой работает женщина. В ведомстве уточняют, что напал ее муж.

Инцидент произошел 20 октября. «Мужчину задержали. Выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения он успел нанести три удара ножом 46-летней медработнице, — сообщает МВД. — 47-летний нападавший является мужем пострадавшей, однако вместе они не проживают».

На мужчину завели уголовное дело за покушение на убийство.

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