Сборная Беларуси по футболу опустилась на 95-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Беларуси по футболу опустилась на 95-е место в рейтинге ФИФА5
- 21.10.2021, 21:27
- 1,494
Даже Люксембург обошел Беларусь.
Сборная Беларуси потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА после октябрьских матчей, передает «Трибуна».
Беларусь опустилась с 90-го на 95-е место. Напомним, что команда Георгия Кондратьева проиграла Эстонии (0:2) и Чехии (0:2). Последний раз сборная Беларуси находилась так низко в рейтинге ФИФА в октябре 2015 (98 место).
Добавим, что в обновленном рейтинге Люксембург обошел Беларусь.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1 (1). Бельгия – 1832 очка;
2 (2). Бразилия – 1820;
3 (4). Франция – 1779;
4 (5). Италия – 1750;
5 (3). Англия – 1750;
6 (6). Аргентина – 1738;
7 (8). Испания – 1687;
8 (7). Португалия – 1681;
9 (9). Мексика – 1672;
10 (10). Дания – 1668.
81 (79) Кюрасао – 1298,39
84 (84) Узбекистан – 1279,73
89 (89) Армения – 1257,17
93 (96) Грузия – 1243,88
94 (94) Люксембург – 1234,13
95 (90) Беларусь – 1233,59
96 (98) Кыргызстан – 1230,6