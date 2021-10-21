Сборная Беларуси по футболу опустилась на 95-е место в рейтинге ФИФА 5 21.10.2021, 21:27

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Даже Люксембург обошел Беларусь.

Сборная Беларуси потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА после октябрьских матчей, передает «Трибуна».

Беларусь опустилась с 90-го на 95-е место. Напомним, что команда Георгия Кондратьева проиграла Эстонии (0:2) и Чехии (0:2). Последний раз сборная Беларуси находилась так низко в рейтинге ФИФА в октябре 2015 (98 место).

Добавим, что в обновленном рейтинге Люксембург обошел Беларусь.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1 (1). Бельгия – 1832 очка;

2 (2). Бразилия – 1820;

3 (4). Франция – 1779;

4 (5). Италия – 1750;

5 (3). Англия – 1750;

6 (6). Аргентина – 1738;

7 (8). Испания – 1687;

8 (7). Португалия – 1681;

9 (9). Мексика – 1672;

10 (10). Дания – 1668.

81 (79) Кюрасао – 1298,39

84 (84) Узбекистан – 1279,73

89 (89) Армения – 1257,17

93 (96) Грузия – 1243,88

94 (94) Люксембург – 1234,13

95 (90) Беларусь – 1233,59

96 (98) Кыргызстан – 1230,6

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