Назарбаев: Президент больной — это не руководитель государства 11 21.10.2021, 21:37

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Нурсултан Назарбаев

Мозаичному психопату Лукашенко стоило бы прислушаться.

Больной человек не имеет права занимать должность главы государства. Такое мнение в интервью высказал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает naviny.online.

Он рассказал, что в марте 2011 года перенес «очень серьезную операцию»: «8 марта сидели на концерте. Концерт закончился, я встал, и все. Не могу переставить ногу. Что-то заклинило, и все. Я офицера охраны пригласил. Сказал: «Встань рядом». Схватил его руку, как костыль, и давай двигаться потихоньку, чтобы люди не заметили. Полный зал. Так вышел».

По его словам, обследование выявило проблему в позвоночнике, но благодаря операции он смог восстановиться.

Назарбаев не сомневается в том, что «командир в любых условиях должен быть на белом коне и впереди отряда»: «Президент больной — это не руководитель государства. Твое состояние такое, а при чем страна? Она что, должна страдать?»

Напомним, впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз «мозаичная психопатия». В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом «мозаичная психопатия».

В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал «Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко», подтвердив диагноз.

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