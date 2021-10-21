Российский спутник упал на Землю 3 21.10.2021, 22:40

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Спутник запустили 9 сентября.

Российский спутник-шпион сошел с орбиты и упал на Землю, превратившись в яркий огненный шар, войдя в атмосферу. Необычное явление наблюдали жители Среднего запада США, сообщает Live science.

Американское метеоритное общество получило около 80 сообщений о ярком огненном шаре. Некоторым из них даже удалось снять объект на видео.

Отмечается, что огненный шар наблюдался в ориентировочное время прохождения спутника «Космос-2551» над этим регионом. По словам Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского университета, именно этот российский спутник, наиболее вероятно, является объектом, который вошел в атмосферу.

«Космос-2551» - это разведывательный спутник, который запустили 9 сентября, но вскоре он вышел из строя. Макдауэлл отметил, что спутник ни разу не менял свою орбиту с момента запуска. 18 октября ученый написал, что тот должен войти в атмосферу Земли на следующий день.

Падение спутника вряд ли нанесло какой-либо ущерб на планете. Он весит всего 500 килограммов, поэтому маловероятно, что его обломки могли достичь поверхности Земли.

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