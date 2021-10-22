Белорусский врач: Наплевать на Лукашенко, нужно спасать нацию 6 22.10.2021, 7:39

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иллюстрационное фотоФс

Стране нужен локдаун.

Ситуация c COVID-19 в стране — критическая. Однако серьезных карантинных мер в нашей стране до сих пор нет. Проживающий в Испании белорусский врач Алексей Носов считает, что жизни людей спасет только локдаун:

— Не прошло и полтора года после тысяч смертей и власти начали понимать, что происходит. До них начинает доходить до всех или они донесли до «хоккеиста» своего, что происходящее серьезно и затронет всех. Тем не менее, на данный момент они ввели, грубо говоря, полумеры. Исходя из моего опыта врача, а также опыта пребывания в Испании, власти должны были действовать следующим образом.

Во-первых, правительство должно было ввести режим чрезвычайной ситуации с компенсацией зарплат тем, кто вынужден находиться дома. Во-вторых, начать санитарное просвещение посредством телеканалов и прочих медиа, объяснять, что из себя представляет вирус, как он протекает в бессимптомных формах, что делать с симптомами.

Также, это очень важно, убрать очереди из поликлиник. По возможности перевести запись к врачам, получение талонов, консультацию в интернет. Ввести штрафы за отсутствие масок, как это делали в Испании. К сожалению, далеко не все люди понимают всю серьезность происходящего.

— На днях (власти прекратили плановое медицинское обслуживание/ru/news/2021/10/18/440994/) в больницах. Они мотивировали это тем, что необходимо освободить места в клиниках для ковидных больных. Неужели нет других способов высвободить ресурсы под больных?

— Отдельно остановлюсь на ситуации в поликлиниках. Прямо сейчас нужно занимать другие помещения. Возможно, спортивные залы, дворцы, создавать лечебные базы наподобие военных госпиталей для тяжелых больных. Нужно срочно разгружать клиники, потому что помимо коронавируса есть множество других тяжелых заболеваний, которые требуют лечения. Поэтому нужно хоть какие-то мощности высвобождать. Да, это затратно, но, если этим заниматься, мировое сообщество начинает помогать. Для этого, конечно, необходимо также предоставить полную открытую статистику по заболеваемости в данной стране.

Если это все сделать, то и ВОЗ, и просто другие страны начинают помогать. В первую очередь — финансово, но также иными ресурсами, даже врачами. Мы идем к очень грустному концу в Беларуси. Очень грустному, если сейчас же не принять меры. У Дмитрия Пиневича (глава Минздрава Беларуси — прим.) или должны появиться, или он должен одолжить у кого-то, яйца, чтобы выйти перед заигравшимся «хоккеистом» и сказать ему, что нужно делать. Иначе белорусов ждет жесткий геноцид.

— Лукашенко продолжает саботировать борьбу с пандемией в Беларуси?

— Он изначально все прекрасно понимал. Очевидно, что корректная информация доходит до всех. Дело лишь в том, как ее воспринимают, интерпретируют и что выдают в итоге. Я уверен, что у Лукашенко с самого начала была вся реальная информация по вирусу, когда он там говорил про трактора. Однако он не стал вводить режим пандемии. Потому что он понимал, что с деньгами туго, ему нечем оплатить людям пребывание дома в самоизоляции, а на носу были выборы. Он решил своих «красауцау» оплатить. Ну и вирус был не изучен.

Лукашенко посмотрел — ну да, вроде, люди умирают, но и эти пережили, и те, одна страна, другая, ну и наши переживут. Главное выборы сейчас. И так все и случилось.

— В условиях, когда власть продолжает игнорировать катастрофу в стране, что, по вашему мнения, следует делать людям?

— Если бы изначально все было сделано правильно, то было бы как в Европе. Помните, когда началась пандемия? Так вот, тут, в Испании, мы на улице сняли маски только два месяца назад, а в общественных местах до сих пор носим. Но этот поезд уже ушел, масочным режимом уже не обойтись.

Нужно вводить максимально жесткий локдаун. Нужно просить помощи у мирового сообщества и признаться в своем бессилии. Но как же он признается? Нужно по всем белорусским СМИ, независимым, настоящим, начинать информировать людей о том, что нужно делать. Наплевать на этого Лукашенко и что он там говорит. Надо белорусскую нацию спасать, потому что все закончится со множеством смертей. Да, у некоторых появится иммунитет. Однако не стоит забывать о наличии осложнений у переболевших, у многих долго и тяжело проходит и реабилитация после болезни. Не ждите помощи или приказа. Просвещайтесь, ищите информацию и сами соблюдайте масочный режим, дезинфицируйте руки.

— Эффективны ли сейчас имеющиеся у человечества вакцины?

— На этот вопрос вам никто однозначно не ответит. Если бы я мог, я бы уже поехал получать Нобелевскую премию. Последствия болезни еще пока непонятны. Прошло только полтора года с первых тяжелых больных, а тут уже штамм «дельта». По всей видимости, он более агрессивный и сложный. В данный момент вирус изучается, по сути, мы все сейчас являемся подопытными кроликами. Так что говорить что-то однозначно нельзя. Тем не менее, исходя из того, что вижу я, с чем сталкиваюсь, несмотря на появляющиеся новые штаммы, некоторый иммунитет вакцины дают.

По эффективности, да, они все разные. Судя по всему, пока «Спутник» – наименее эффективен. Хотя она тоже работает. Вакцины работают, поверьте. Прививаться необходимо. Конечно, если вы только что переболели, вакцинироваться не надо, у вас имеется свой достаточный иммунитет какое-то время. Но потом привиться все равно стоит.

У переболевших около полугода держится хороший свой иммунитет. Тем не менее, Минздраву необходимо провести свой тест иностранных вакцин и допустить их в Беларусь. Западные вакцины уже доказали свою эффективность.

Да, это все деньги, но это не имеет значения, нужно людей спасать. Я обращаюсь к этому «Дарту Вэйдеру» с темной стороны, пусть посмотрит фильм «Звездные войны», никогда не поздно перейти на светлую сторону. Дед, спаси нацию, спаси людей!

Есть люди, которые готовы подключиться и в плане администрирования, и логистики, они готовы спасти людей. Вопрос не в «синих пальцах» и не в твоей власти. Сегодня множество людей и организаций готовы помочь белорусам, нужно только принять соответствующее решение. ВОЗ, «Врачи без границ» и просто правительства ряда государств готовы помочь.

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