Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс 7 Ирина Халип

22.10.2021, 7:46

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Пока Балаба не стал ученым.

Силовики, устройте путч, пока не поздно. Иначе сидеть вам не только в камерах в обозримом будущем, но и в тесных кабинетиках без всякой власти – в будущем самом что ни на есть близком. И еще неизвестно, что окажется хуже для вас. Кстати, вот новость, если вы еще не в курсе: Лукашенко вас сдал .

На совещании по вопросам борьбы с коронавирусом (точнее, по вопросам борьбы с существованием белорусского народа) Лукашенко недвусмысленно заявил министру внутренних дел Ивану Кубракову, что еще разберется, кому тот подыгрывает и на кого вообще работает. Все из-за того, что милиция впервые за последние полтора года решила для разнообразия поработать не против белорусов, а в их интересах, и начала контролировать соблюдение масочного режима. Но у Лукашенко насчет милиции совершенно другие планы, и защита людей в эти планы не вписывается даже самым распоследним параграфом.

Вот и отчитал он милицейского генерала, как пацана, курящего за гаражами: не тех ловит, законы не соблюдает, к женщинам без масок грязно пристает. А в это время в Гомеле коров по ночам режут и в Россию продают, да еще и подписчики телеграм-каналов до сих пор не расстреляны. В общем, Лукашенко еще выяснит, на кого работает белорусская милиция, и не пощадит никого. Граждане силовики, вы сигнал уловили?

Это, кстати, был настолько четкий сигнал, что любой астроном, получивший такое из космоса, был бы счастлив: ничего расшифровывать не нужно, все, считай, печатными буквами на большом листе бумаги написано. И это после другого сигнала, такого же понятного и точного, – ссылки зампреда КГБ, бывшего командира «Альфы» Олега Чернышева в Академию наук. Командир «Альфы» в качестве зампреда Академии с последующими угрозами Кубракову – это, собственно, и есть демонстрация перспективы. Так что включайте мозги, дорогие силовики, и думайте наконец. Вам раньше казалось, что трагедией для вас станет смена власти? Нет, сограждане, это было бы для вас лучшим исходом. А вот отправиться со своих должностей в академическую сферу после такой сладкой власти, подкрепленной дубинками, прослушками, табельным оружием, – это действительно самый печальный и бесславный конец.

Вот представьте себе, что скоро Карпенков станет заместителем директора института генетики и цитологии. Да он через месяц будет проситься хоть в тюрьму, хоть на лесоповал – когда поймет, что здесь нельзя ломать двери лабораторий и класть ученых мордой в пол, потому что дрозофилы разлетятся по всей стране, а лабораторные мыши и крысы разбегутся по полям и уничтожат и без того хилый урожай. И даже Караев, который к тому времени будет назначен заместителем директора института экспериментальной ботаники, ничем не сможет помочь в спасении урожая. Ученый секретарь института биофизики и клеточной инженерии Тертель тоже вряд ли поспособствует. Потом, конечно, призовут на мозговой штурм и Балабу из института искусствоведения, этнографии и фольклора, и Барсукова из института почвоведения и агрохимии, и Павличенко из института философии. И все эти лучшие умы в сопровождении старших и младших научных сотрудников из ОМОНа ничего не смогут сделать. Потом их всех обвинят в биотерроризме. Сайт Академии наук заблокируют, телеграм-чат института овощеводства признают экстремистским формированием, а YouTube опубликует видеообращение бывшего председателя КГБ Степана Сухоренко, который напомнит, что еще в 2006 году предупреждал: все они намеревались отравить городской водопровод, забросив туда дохлую крысу. Следующие кандидаты в ученые пойдут тем же путем, и в конце концов на всю Беларусь останется только какой-нибудь удачно спрятавшийся на чердаке участковый из Малориты. Его привезут к Лукашенко, чтобы предложить возглавить МВД и Академию наук по совместительству, но участковый будет в маске, и поэтому его расстреляют прямо в ЦАЛ ДИР БИЕ. Впрочем, к тому времени и расстреливать будет уже некому, так что все закончится хорошо – для нас и участкового из Малориты. А вот для них – плохо.

Так что спасайтесь, пока не поздно, силовики. Устраивайте путч, бунтуйте, бастуйте или хотя бы саботируйте. Вы не представляете для Лукашенко никакой ценности, ваши проблемы ему безразличны, ваше рвение он не ценит. Причем сдает он вас публично, перед телекамерами, чтобы все могли увидеть вашу униженность и бессловесность. В том числе – ваши дети, ваши друзья, ваши подчиненные.

Не можете защищать народ – черт с вами, мы обойдемся. Но вы хотя бы себя защитите.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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