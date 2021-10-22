ЕС готовит мощный ответ Лукашенко 22.10.2021, 7:48

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Латвия и Литва настаивают на новых секторальных санкциях.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич на заседании Совета ЕС в Люксембурге заявил, что Европейский Союз должен ужесточить санкции против Беларуси, поскольку режим Лукашенко «все еще использует миграцию в качестве оружия», сообщает «Голос Америки».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас назвал Александра Лукашенко «руководителей сети перевозчиков нелегальных мигрантов». И добавил: «Мы больше не готовы наблюдать за тем, что есть предприятия, авиакомпании, еще и зарабатывающие деньги на том, что они доставляют нелегальных мигрантов в Германию и другие европейские страны».

В свете этого латвийский коллега Мааса подчеркнул: ««Надо ввести санкции против туристического сектора, против туристических компаний, которые организуют полеты (в страны Европейского Союза). Также надо ввести строгие санкции в отношении "Белавиа", чтобы компания не получала никакой технической поддержки даже при осуществлении пересадочных рейсов».

Инициативу Эдгарса Ринкевича поддержал руководитель внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис. На заседании Совета Евросоюза в Люксембурге он предложил закрыть небо над странами ЕС для самолетов авиакомпаний, которые летают в Минск. Выступая в Сейме Литвы, он также напомнил о том, что после визита делегации литовского МИД в Багдад иракская авиакомпания прекратила полеты в Минск. «То же самое было сделано с иорданскими авиакомпаниями — полёты были остановлены, однако новые рейсы появляются каждую неделю», – добавил Ландсбергис.

В среду, 20 октября, в МИД Литвы в среду был вызван представитель посольства Беларуси, где ему была вручена дипломатическая нота с выражением протеста из-за продолжающихся нарушений границы между двумя странами. На следующий день, комментируя это событие в эфире радиостанции Ziniu radijas, Габриэлюс Ландсбергис сказал: «Очевидно, что с преступниками, как мы их называем, говорить на каком-либо политическом и дипломатическом языке достаточно сложно. С преступниками обычно мы говорим в суде, тогда высказываются возражения, мы ожидаем наказания или хотя бы компенсации. Этот вариант не исключен из повестки дня».

Против белорусской авиакомпании «Белавиа» уже были введены европейские санкции после инцидента с принуждением самолета компании Ryanair к посадке в аэропорту Минска, в результате которой были арестованы, находившиеся на борту этого самолета бывший редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России София Сапега.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила политических экспертов из Латвии и Литвы прокомментировать заявления министров иностранных дел двух стран.

Андрис Спрудс: «Строгий пограничный контроль более эффективен, чем ограничение деятельности туристических фирм или авиакомпаний»

Директор Латвийского института международных отношений, профессор Рижского университета имени Страдиньша Андрис Спрудс (Andris Spruds) считает, что для стран Балтии и Польши инициированный Минском миграционный кризис довольно чувствителен. И новые санкции против «Белавии» и белорусских турагентств «должны показать нашему соседу, что некоторые вещи все-таки нельзя делать».

«И наш министр иностранных дел должен показать активность не только для жителей нашей страны, но и для Беларуси, которая подобные действия координирует», – отметил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

Упомянув о том, что уже введенные санкции против Беларуси и дипломатические договоренности с рядом арабских стран уменьшили поток нелегалов, латвийский эксперт указывает, что пресечены не все пути доставки соискателей убежища на территории ЕС из Ирака и других стран региона. «Они по-прежнему находятся у наших границ и остаются большой политической проблемой и для Латвии, и для других стран. Мы видим, что есть эскалация ситуации, например, на границе с Польшей, потому наши страны и говорят, что нужно ограничить возможности туристических фирм (Беларуси), и не давать для “Белавии” никаких самолетов», – отмечает Андрис Спрудс. По его словам, введение дополнительных санкций позволит уменьшить поток нелегалов из стран Третьего мира.

«Хотя я согласен, что если Лукашенко решил, что он будет разговаривать с Европой именно таким образом, и хочет принудить страны ЕС к диалогу, тогда запретом на предоставление нескольких самолетов для “Белавии” его будет трудно остановить. И в данном случае строгий пограничный контроль более эффективен, чем ограничение деятельности каких-то туристических фирм или авиакомпаний», – убежден собеседник «Голоса Америки».

Марюс Лауринавичюс: Контрабанда людьми, которой занимается режим Лукашенко – международное преступление

Литовский эксперт по международным отношениям и вопросам безопасности Марюс Лауринавичюс (Marius Laurinavičius) убежден в необходимости продолжать давление на режим Лукашенко. «Я не понимаю, почему Евросоюз до сих пор не ввел реальных санкций против этого режима. То, что было введено – это формальность, потому что введенные санкции направлены на договора, которые могут быть заключены после этого решения. А поскольку договора заключается на срок от трех до пяти лет, то введенные санкции не действуют», – сказал Лауринавичюс в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

По его мнению, санкции должны вступать в силу немедленно, а не подразумевать некие будущие сделки. «Нужно всеми доступными финансовыми и экономическими способами показывать режиму Лукашенко, что его действия не останутся безнаказанными. Другого пути нет», – считает он.

В технические детали санкций против белорусской авиакомпании эксперт не хочет вдаваться, поскольку это – компетенция специалистов. «Но политическое решение должно быть таким: все соучастники этого преступления – потому что контрабанда людьми, которой занимается режим Лукашенко, является международным преступлением – должны понести наказание. А как его осуществить, пусть решают эксперты в данной области.

Конечно, я не говорю о том, что Запад должен поголовно считать преступниками всех людей, приезжающих в Беларусь, но если смотреть на проблему в общем контексте, то это – никакой не “туризм”, а самая настоящая контрабанда людьми, о которой я говорил. Но все меры для проведения соответствующего расследования у Запада имеются, и если отлеживают, например, действия наркоторговцев, то пресечь деятельность так называемых “турфирм”, разумеется, никакая не проблема», – завершает свой комментарий Марюс Лауринавичюс.