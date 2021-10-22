Путин: РФ близка к исключению «Талибана» из списка террористических организаций 4 22.10.2021, 7:51

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Глава Кремля подчеркнул, что сотрудничает с лидерами боевиков.

Россия приближается к принятию решения об исключении "Талибана" (организация, запрещенная в РФ) из списка террористических организаций, но это сделать в первую очередь должен Совет Безопасности ООН, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает "Интерфакс".

"Дело в том, что эти решения приняты на уровне ООН", - сказал Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что сейчас все зависит от того, будет ли ситуация в Афганистане развиваться в позитивном ключе. "В зависимости от этого солидарны и будем принимать решение об исключении из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим", - сказал президент.

"Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении. Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций", - добавил Путин.

Он заметил, что Россия сотрудничает с представителями "Талибана", приглашает их в Москву и находится в контакте с ними в самом Афганистане.

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