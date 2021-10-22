«В морге тела лежат в мешках на столах и полу» 1 22.10.2021, 8:04

6,178

Жители белорусских городов рассказывают о реальных масштабах COVID-19.

Согласно Минздраву за последние сутки в Беларуси коронавирусом заболели всего 2 097 человек.

Не заниженную, а реальную статистику смертей гомельчанка Оксана (имя изменено) увидела, когда забирала тело матери из морга.

Она рассказала об этом «Белсату»:

«На одном столе несколько мешков. На другом столе – несколько мешков. На полу лежат мешки и видно по очертаниям, что в мешках люди (где руки, где ноги, где голова) процедура опознавания такова, что у тебя спрашивают: вы за этим человеком? Мешок открыли, спросили он или она. Забирайте».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».