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«В морге тела лежат в мешках на столах и полу»

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  • 22.10.2021, 8:04
  • 6,178
«В морге тела лежат в мешках на столах и полу»

Жители белорусских городов рассказывают о реальных масштабах COVID-19.

Согласно Минздраву за последние сутки в Беларуси коронавирусом заболели всего 2 097 человек.

Не заниженную, а реальную статистику смертей гомельчанка Оксана (имя изменено) увидела, когда забирала тело матери из морга.

Она рассказала об этом «Белсату»:

«На одном столе несколько мешков. На другом столе – несколько мешков. На полу лежат мешки и видно по очертаниям, что в мешках люди (где руки, где ноги, где голова) процедура опознавания такова, что у тебя спрашивают: вы за этим человеком? Мешок открыли, спросили он или она. Забирайте».

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