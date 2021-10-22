В белорусских магазинах сыр стали прятать в сейф

В белорусских магазинах сыр стали прятать в сейф6
- 22.10.2021, 8:01
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В чем причина?
Белорусы заметили, что в одном из магазинов кусковой сыр спрятали по несколько штук в пластиковый контейнер-сейф, под замок. Это сняли на видео, которое тут же стало распространяться по Сети, сообщает
Автор видео спросил у сотрудников магазина, как взять один сыр? Оказалось, нужно идти на кассу и просить, чтобы там открыли контейнер.
На вопрос, «это специально сделали, чтобы не воровали?», сотрудница ответила утвердительно.
«Видите, какие люди дикий. Приходится сыр прятать», — отметил автор видео.
«200 кусков сыра не досчитались!»
Оказалось, что на видео — минский магазин «Щедрый» на проспекте Независимости.
«Наша Ніва» выяснила, что под замком там не только сыры, но и дорогие рыбные консервы.
«Очень много воруют, вы не представляете. Это не связано с мигрантами, давно уже наблюдаем такую картину. Приходят и целыми сумками выносят. Было одно время, что мы 200 кусков сыра не досчитались!», — объяснили в магазине.
Как в других магазинах, неизвестно. Но в этом принять меры просили давно, потому что «сотрудников в магазине не хватает, три человека на зале, некому следить за всем».
И действительно, после того, как продукты стали прятать под замок, краж стало ощутимо меньше.