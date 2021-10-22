Министр обороны Германии призвала НАТО к большей жесткости в отношениях с Москвой 1 22.10.2021, 8:21

Альянс должен ясно продемонстрировать России, что готов и к военным действиям.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) на фоне конфликта между НАТО и Россией высказалась за более жесткую позицию в отношении Москвы. В связи с усиливающимися "вызовами" со стороны России НАТО должна "со всей ясностью дать понять", что она готова и к мерам военного характера, заявила министр в интервью радиостанции Deutschlandfunk по случаю первой за почти год очной встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе, передает dw.com.

Ни у кого не должна возникнуть идея напасть на партнера по НАТО, подчеркнула Крамп-Карренбауэр и в этой связи напомнила о нарушениях Россией воздушного пространства стран Балтии и нарастании конфликтного потенциала в Черноморском регионе. Глава Минобороны ФРГ также высказалась за усиление военного потенциала европейских стран НАТО с учетом опыта эвакуационной миссии из Афганистана, которая, по ее словам, показала, что европейцы без помощи США "не так дееспособны, как нам всем хотелось бы".

В преддверии конференции НАТО в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин посетил Грузию и Украину и заверил их в поддержке перед лицом "российской агрессии". В ответ на это замглавы МИД России Андрей Руденко пригрозил НАТО последствиями на тот случай, если западный альянс предпримет дальнейшие шаги по приему Украины в свои ряды. Какой именно может быть реакция России, Руденко не уточнил. Украина уже давно выражает стремление присоединиться к НАТО.

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