«К старости хочу стать долларовым миллионером» 2 22.10.2021, 8:36

1,504

Истории белорусов, которые копят деньги.

Есть люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, а есть те, кому нравится копить, причем откладывают деньги они с конкретной целью — на сытую и комфортную пенсию.

Журналисты onliner.by спросили у белорусов, как они сберегают деньги на старость.

«Иногда у меня возникают мысли, а не скупердяйка ли я?»

Наталье 34 года, она работает в сфере ИТ более 10 лет. Наблюдая за тем, как сегодня живут некоторые пенсионеры, белоруска решила, что лучше заранее побеспокоиться о старости.

— У моей мамы относительно высокая пенсия из тех, что может получать простой человек, не военный и не депутат. Она не тратится на лекарства от хронических заболеваний, не платит кредиты, не помогает детям (мы самостоятельные) — и все равно ей хватает денег только на самое необходимое. Внезапное заболевание или поломка стиральной машины может мгновенно испарить все ее заначки.

Наталья считает, что в будущем пенсии могут исчезнуть или стать «совсем символическими», поэтому уже сейчас откладывает 10—12% от зарплаты «на старость». Делает это она на протяжении 7 лет.

— Когда я удовлетворила все свои «хотелки» типа нового телефона, аудиосистемы, шмоток, путешествий, машины и решила квартирный вопрос, у меня на счетах стали потихоньку скапливаться средства. Я подумала, что пора их превращать во что-то среднее между пенсионными накоплениями и заначкой на черный день. Программы пенсионного накопления, которые предлагают банки и страховые компании, меня не устроили. Не нравится, что не будет доступа к накоплениям в случае форс-мажора. Кроме того, я не уверена, что смогу регулярно перечислять фиксированные суммы, поэтому решила, что буду распоряжаться средствами самостоятельно.

У Натальи два правила: не класть яйца в одну корзину и не лезть с инвестициями туда, где ей многое непонятно.

— В данный момент мои сбережения разделены между различными программами банковского инвестирования, акциями, сертификатами и просто мерными слитками драгоценных металлов. В обозримом будущем планирую вложиться в коммерческую недвижимость.

Со своих накоплений героиня получает доходность около 2—5% годовых. Говорит, что не ставит себе цели существенно увеличить сбережения. Главная задача — защитить их от инфляции.

— Я выбираю длинные, консервативные программы. Конечно, все в разной валюте. Проценты не трачу — оставляю в накоплениях.

Иногда у меня возникают мысли, а не скупердяйка ли я? Может, зря я так перестраховываюсь?

И тогда вспоминаю, сколько интересных, красивых денег лежит у моей мамы в тумбочке: «катеринки», оставшиеся от прапрадеда (сгоревшие после революции), советские рубли, которые ничего не стоят после 1991 года, и, конечно, любимые «зайчики». Это все следы честного человеческого труда, растоптанного государством, будь то империя или советы.

Каждый белорус — немного грустный нумизмат. А я хочу быть веселым нумизматом.

«Не собираюсь нищенствовать на пенсии»

Михаилу 49 лет, он также работает в ИТ-сфере и не рассчитывает на пенсию от государства. На старость начал копить около года назад через страховую компанию «Приорлайф». Откладывает каждый месяц в рублях сумму, эквивалентную $300. Говорит, что это менее 10% от его зарплаты, поэтому копить легко.

— Хоть перечисляю я деньги в белорусских рублях, но накопления привязаны к валюте, то есть фактически это пенсия в долларах, риск потери в случае девальвации исключен. К пенсии, по подсчетам, должно накопиться порядка $40 тыс. И включено страхование жизни, так что если со мной что-то произойдет, семья получит полную сумму. Что еще важно: сумма вклада не облагается подоходным налогом.

Интересуемся у Михаила, нет ли страха, что спустя энное количество лет ему не удастся вернуть свои накопления.

— Среди разных вариантов я выбрал частную компанию с иностранным капиталом.

Кроме того, я стараюсь диверсифицировать риски, пенсионное страхование — только одна корзина.

Недавно вложился в недвижимость, если ресурсы появятся, буду думать про инвестиции в ценные бумаги. Но точно знаю, что не собираюсь нищенствовать на пенсии.

В пожилом возрасте Михаил хотел бы жить в своем доме на берегу озера или реки — именно такой он видит комфортную старость.

— Лучше иметь два домика — для зимы и для лета. И, конечно, я хочу иметь возможность путешествовать. Денег желательно к этому времени накопить побольше — минимум $70—150 тыс.

«Мне в старости, чтобы нормально жить, нужно будет минимум €1000»

Дмитрию 41 год, он тоже айтишник, зарабатывает около $2000 в месяц и довольствоваться $200 на пенсии не собирается. Чтобы обеспечить себе старость, мужчина копит уже 5 лет — он тоже воспользовался накопительной программой от страховой компании.

— Мне в старости, чтобы нормально жить, нужно будет минимум €1000. Этого, думаю, хватит и на лекарства, и на поездки. И я постараюсь себе такую жизнь обеспечить, считать умею, по крайней мере.

Пенсионный счет мужчина открыл в 2016 году «в качестве эксперимента». Решил откладывать минимальную сумму — по $25 ежемесячно. Таким образом он накопил уже порядка $1750 и планирует делать взносы до 2041 года.

— Там есть разные программы — страхование жизни, пенсионное страхование, но, по сути, это одно и то же, просто сроки по накоплениям разные. У меня сумма взносов совсем маленькая, поэтому откладывать ненапряжно, интересно посмотреть, как это будет работать. По условиям сразу скажу, что самое выгодное в таких программах — это налоговый вычет.

Что касается доходности, тут все не так сладко, там же страховщики берут свою комиссию, все нужно внимательно считать.

К добровольным пенсионным накоплениям, которые государство предлагает по новому указу, Дмитрий относится скептически. Главное опасение связано с тем, что копить деньги придется в белорусских рублях.

— Мне кажется, откладывать деньги в национальной валюте сегодня может только тот, кто владеет какой-то инсайдерской информацией. Лично я после девальваций инвестирую в акции через банк. Вложил таким образом уже €10 тыс. и получаю доходность около 10% в год. Но тут надо держать руку на пульсе и разбираться хотя бы немного в теме.

«Хочу на пенсии жить в теплой стране, поближе к морю»

Екатерина мечтает о том, чтобы в старости минимальная прибавка к ее пенсии была $250. Для этого белоруска копит с 32 лет, сейчас ей 36.

— Я работала в одном из банков и вела там блок по финансовой грамотности, погрузилась в тему. В какой-то момент поняла, что пора действовать, иначе отложить к пенсии получится меньше. А еще американских фильмов насмотрелась, узнала, что там люди откладывают деньги на пенсионные счета — и в случае смерти деньги получают наследники.

Работает белоруска в сфере финтех и откладывает 5—7 % от зарплаты каждый месяц. Несмотря на бэкграунд по теме финансов, накопления не инвестирует, а хранит «в безопасном месте».

— У нас большинство краткосрочных вкладов нельзя пополнить, а если можно, то там не очень выгодные условия. Поэтому я решила просто хранить деньги. Долгосрочные депозиты пока тоже не рискую открывать из-за нестабильной ситуации.

Накопить получилось около $2000, рассказывает Екатерина. Этого, конечно, для комфортной пенсии маловато.

— Мне бы хотелось, чтобы у меня был запас по $250 в месяц минимум на 15 лет, то есть $45 тыс. Сумма пока очень большой кажется, но посмотрим, что будет через 10 лет. На пенсии работать я уже не хочу, только если найду какое-то супер любимое дело, которое будет приносить небольшой доход, то можно. Желательно, конечно, провести старость в теплой стране, поближе к морю. Хобби, собака — вот это вот все…

«Родители говорят, что я влез во что-то непонятное»

Сергею 26 лет, и он уже заключил договор по программе пенсионного страхования. Говорит, что даже страховой агент удивился тому, в каком возрасте молодой человек задумался о старости.

— Я откладываю на пенсию 2 года. Сумма небольшая — вношу всего по $30 каждый месяц, на тот момент это было 10% от моей зарплаты. Счет в долларах, в договоре написано, что к пенсии я должен накопить примерно $20 тыс. Хотелось бы больше, поэтому сейчас, когда зарплата выросла, я планирую перейти на ежегодный взнос и платить 10% от своего текущего заработка.

Работает молодой человек инженером в сфере промышленности, зарабатывает сейчас около $500—600. Говорит, что периодически начинает копить другими способами, но в итоге все сбережения тратит, поэтому в его случае пенсионная программа себя оправдывает.

— Вот приходит зарплата — и я плачу за «коммуналку», за интернет, за телефон и сразу же откладываю на страховку. Удобно, что ты не можешь в эти деньги залезть, просто откладываешь их и забываешь.

Я решил: раз уж коплю на пенсию, пусть это действительно будет неприкосновенный запас, а на другие цели отдельно можно собирать.

Сергей отложил пока всего $700, но говорит, что это только начало. Признается: страхи по поводу того, «что там будет через 40 лет» и вернет ли он свои деньги, присутствуют.

— Самое главное, что в долларах вложения. Но родители, конечно, очень боятся: «А если все рухнет, а если все исчезнет, а если все накопления превратятся в фантики». Они больше доверяют вкладам обычным, а про меня говорили, что я «во что-то непонятное влез». Но я объяснил им все плюсы и минусы, вроде бы поняли.

На пенсии, говорит парень, важно, чтобы человеку не приходилось резко менять образ жизни. Вот вы зарабатывали $1000, а потом хоп — и нужно жить на $200. Именно такого сценария Сергею хотелось бы избежать.

— Не знаю, что будет через лет 40, мне кажется, будет какая-то базовая пенсия, совсем небольшая. А основную часть дохода будут составлять накопления граждан, по страховым программам, инвестиционным.

«За 40 лет смогу накопить минимум $140 тыс.»

И рекордсменом среди читателей, заявивших о накоплениях к пенсии, стал Денис. Ему недавно исполнился 21 год. Мы тоже удивились, что в таком юном возрасте он думает о пассивном доходе к старости.

— Меня впечатлили истории японцев, которые в пожилом возрасте могут позволить себе отдыхать в самых разных местах, поэтому я задумался о том, что нужно начать откладывать.

В последний год Денис работает программистом, но копить деньги начал, когда еще учился в университете — со стипендии.

— Раньше я носил деньги на депозит в банке, но там совсем небольшие проценты получал. Потом заинтересовался инвестициями в акции и облигации. Долго все это изучал и теперь вкладываю в российские компании — энергетический сектор, банки, связь.

Денис любит рассказывать друзьям, что к старости планирует стать долларовым миллионером.

— Доходность от инвестиций в российские компании в среднем 10%. И если отложить 100 тыс. российских рублей, через год это уже будет 110 тыс. И там акции растут.

Я считал, что за 40 лет смогу накопить минимум 10 млн российских рублей ($140 тыс.). Если постараться, можно и долларовым миллионером стать.

Сейчас парень откладывает порядка $200 в месяц, но планирует с ноября увеличить сумму накоплений до $500. Это примерно половина его зарплаты, остальное он тратит на съемное жилье, еду и другие нужды. Спрашиваем, как родители относятся к его стремлению копить.

— Удивляются, конечно. Я пытался их переубедить, но они живут от зарплаты до зарплаты. Зарплату получили — все потратили и снова ждут… В большинстве своем люди у нас не задумываются о пенсии, а зря.

Молодой человек не исключает, что со временем снимет накопленные деньги на крупные покупки. Но в идеале все же хочет сделать так, чтобы инвестиции работали и приносили пассивный доход.

— Если у меня будет на счету 10 млн российских рублей, за год на процентах я буду получать 1 млн. Разделите эту сумму на 12 месяцев — это будет 83 тыс. российских рублей в месяц ($1,2 тыс.). На этот доход можно будет жить, как в молодости, ни в чем себе не отказывая. Хочу в старости не телевизор смотреть, а спокойно путешествовать и понимать, что ты еще можешь лет 20 вот так беззаботно прожить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».