В США разработали новый способ вакцинации, который в 10 раз эффективнее укола 22.10.2021, 8:41

1,284

Такой метод введения вакцины в организм оказался и более экономным.

В США ученые создали так называемый вакцинный пластырь напечатанный на 3D-принтере, который может содержать различные вакцины. Этот метод введения лекарства в организм в 10 раз эффективнее, чем инъекции.

Отчет опубликован в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (перевод — cursorinfo.co.il.

Пластырь был разработан учеными из двух университетов США — Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Пластырь представляет собой 3D-печатный набор коротких игл. Их длины достаточно, чтобы ввести лекарство в кожу. Согласно научной статье, в этом и заключается главная хитрость — оказывается, на коже есть множество иммунных клеток, на которые нацелены вакцины.

