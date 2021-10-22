В США разработали новый способ вакцинации, который в 10 раз эффективнее укола
- 22.10.2021, 8:41
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Такой метод введения вакцины в организм оказался и более экономным.
В США ученые создали так называемый вакцинный пластырь напечатанный на 3D-принтере, который может содержать различные вакцины. Этот метод введения лекарства в организм в 10 раз эффективнее, чем инъекции.
Отчет опубликован в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (перевод — cursorinfo.co.il.
Пластырь был разработан учеными из двух университетов США — Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.
Пластырь представляет собой 3D-печатный набор коротких игл. Их длины достаточно, чтобы ввести лекарство в кожу. Согласно научной статье, в этом и заключается главная хитрость — оказывается, на коже есть множество иммунных клеток, на которые нацелены вакцины.