Скачок инфляции поставил главу Нацбанка России в тупик 2 22.10.2021, 9:09

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Ключевую ставку повышают шестой раз подряд.

Банк России продолжит ужесточение денежно-кредитной политики в попытке угнаться за инфляцией, которая продолжает бить 5-летние рекорды, превышая даже худшие прогнозы властей, сообщает finanz.ru.

На заседании в пятницу, 22 октября, ключевая ставка центробанка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли будет повышена в шестой раз подряд, единодушны аналитики и экономисты.

Шаг ЦБ - 0,25 или 0,5 процентного пункта - остается предметом споров: в опросе Bloomberg мнения разделились поровну. Из 20 экспертов, опрошенных ТАСС, 13 спрогнозировали резкое повышение - с 6,75% до 7,25% годовых. Такого же исхода ждет и денежный рынок, заложивший в котировки ставку выше 7% впервые с лета 2019 года и ее дальнейшее повышение вплоть до 7,5% к декабрю.

Текущая ценовая ситуация может быть обоснованием для резких действий - с повышением ставки сразу на 0,75 п.п или даже 1 процентный пункт, считает эксперт «Центра развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

По данным Росстата, на 18 октября потребительская инфляция разогналась до 7,8%, что втрое превышает уровни до пандемии. Продовольственная инфляция стала двузначной впервые с декабря 2015 года после того, как курятнина подрожала на 30% за год, гречка - на 18, а огурцы, картофель и капуста - на 52%, 71% и 86% соответственно.

Цикл ужесточения от ЦБ уже стал самым резким с 2014 года, но ему пока «пока не удается оказать заметное влияние на инфляцию», констатирует Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB. Наблюдая ценники в магазинах, россине настраиваются на новые рекорды, а уровень инфляционных ожиданий зашлкаливает: в октябре он достиг 13,6% и стал рекордным с лета-2016. Причем сами потребители оценивают рост цен вдвое выше, чем Росстат, а каждый пятый (18%) считает, что экономика уже свалилась в гиперинфляцию, превышающую 30%.

Эльвира Набиуллина вынуждена реагировать, поскольку цифра от Росстата уже почти вдвое превышает ее целевые 4%. Но на деле ЦБ мало что может сделать: три четверти прироста цен обеспечивают мясо, мясопродукты, плодоовощная продукция и легковые автомобили - а они дорожают во всем мире из-за снижения урожая и дефицита на рынке полупроводников, указывает старший экономист «Открытие Research» Максим Петроневич.

«ЦБ давно очевидно, что поднимай сегодня ставку или нет - на инфляции в ближайшие полгода это мало отразится, - рассуждает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган. - Но от него все еще ждут решительной борьбы с инфляцией. А как еще он может продемонстрировать свою твердость и решимость?»

Будучи беспомощным перед инфляцией, центробанк пытается спасти хотя бы банковскую систему, которая впервые за годы переживает отток рублевых вкладов. Средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков хотя и выросла вслед за ключевой (с 4,49% до 6,43%) и по-прежнему остается отрицательной реальном выражении. А это значит, что значит 23 триллиона рублей денег физлиц продолжают обесцениваться даже с учетом выплаченных банками процентов.

Дальнейшее ужесточение неизбежно замедлит экономику, которая уже падает признаки упадка сил: с февраля по август промышленность за пределами сырьевой трубы сократила выпуск на 1,2%, а розничные продажи в августе оказались на 1,6% ниже, чем в июле, даже несмотря на 700 млрд рублей из бюджета, розданных населению перед выборами, оценивает Сафонов.

Масла в огонь подливает ковидный локдаун, который, по расчетам Sova Capital, будет стоить экономике 0,3-0,4% ВВП.

Денежный рынок ждет, что Набиуллина смело пожертвует экономическим ростом и закладывает в котировки ставку вплоть до 8% на горизонте 6 месяцевев. Это, вероятно, будет пиком цикла повышения в начале следующего года, считает Рапохин.

Оперативное устранение «отставания» ключевой ставки от инфляции укрепит позиции рубля, прогнозирует аналитик ПСБ Денис Попов. С учетом дополнительной выручки от взлета цен на газ, которая принесет на валютный рынок 21 млрд долларов в следующем году, курс доллара может опуститься до 67 рублей, а евро - 72, прогнозирует Сбербанк CIB.

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