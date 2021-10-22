И в бункер снова опускаясь Телеграм-канал «Серпом По»

22.10.2021, 9:56

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Никому в мире не нужна эта лицемерная аквадискотека.

«Коммерсант» сделал выжимку из выступления Путина на Валдайском форуме – отцедил сок и сбросил в мусор отходы.

Мы же еще более упростим для читателя задачу – пропустим через ситичко драгоценную амброзию, передадим смысл того, что сообщил вождь, вновь уходящий в бункер от бушующего на поверхности ковида:

С Западом плохо. Капитализм себя исчерпал. Особенно нехорошо там с темой мужчина-женщина. Революция не нужна. В мире все меньше еды. Давайте заниматься экологией. Ради нее надо со мной подружиться.

Надо было еще предложить миру для подражания «дружеский путинский капитализм» с «королями госзаказа», дворцом в Геленджике, виолончелистами-миллиардерами.

Есть, правда, проблема – нет страны, которая сказала бы: «Как прекрасно в России устроена система, экономика, здравоохранение, соцобеспечение! Хотим, как у вас!».

Никому в мире не нужна для себя эта длящаяся двадцать один год лицемерная воровская аквадискотека.

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